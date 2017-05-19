Эксперты пророчат рост продаж недвижимости из-за оттока населения из Приморья и Дальнего Востока

Владивосток стабильно занимает 4-е место в списке городов страны с самым дорогим жильем. Дороже квартиры только в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи, пишет журнал "Дальневостчный капитал".

Стагнация в секторе продаж жилой недвижимости Дальнего Востока, которую эксперты отмечали в 2015-2016 годах, уступила место общей стабилизации рынка, связанной с относительным укреплением национальной валюты.

Мнения экспертов о ближайшем будущем сектора жилой недвижимости региона разделились: по прогнозам представителей Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), в 2017-м и далее сектор недвижимости макрорегиона ждет рост. Однако, по мнению самих игроков рынка, важнейших предпосылок для этого нет: население продолжает покидать Дальний Восток, а значит, сектору не для кого развиваться и расти.

Амбиции и реальность

По прогнозам представителей АРЧК ДВ, к 2025 году в рамках запусков новых бизнес-проектов на Дальнем Востоке будет создано более 103 тысяч новых рабочих мест. Эксперты напоминают об изначальной социальной направленности принятых в регионе режимов территорий опережающего развития (ТОР), а также свободных портов. По мнению специалистов, рост количества рабочих мест повлечет за собой приток населения за счет семей переезжающих в регион сотрудников новых компаний, спрос на жилье будет расти. Как следствие, появятся корпоративные банковские программы, а также программы лояльности, которые будут компенсировать сотрудникам расходы по найму жилья, а также по ипотечным платежам.

- Задача государства по привлечению в регион высококвалифицированных сотрудников из других частей страны, а также мобильных групп населения - это серьезный вызов, - отмечает руководитель Центра методологии жилищных программ АРЧК ДВ Мария ПОЛЯКОВА. - Чтобы ответить на него, необходимо создать достойные условия проживания в регионе. Механизмы под эту цель самые разные, но в первую очередь необходимо развивать современный арендный жилищный фонд. Крупные предприятия уже сегодня направляют в наш адрес запросы такого содержания.

Однако, вопреки прогнозам Агентства, отток населения с Дальнего Востока, а в особенности - из Приморского края, продолжается. Об этом высказался представитель Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ. Кроме того, судя по статистике АРЧК ДВ, развитие жилищного сектора Дальнего Востока до сих пор характеризуется отставанием от средних показателей по России. Так, обеспеченность жильем в регионе ниже, чем в среднем по стране, и составляет 23,2 кв. м на человека против среднероссийских 24,5 кв. м. При этом темпы строительства жилья на Дальнем Востоке в полтора раза ниже среднероссийских темпов. Кроме того, 80% строительства Дальнего Востока сосредоточено только в четырех крупных городах.

- Слабо верится в то, что создание рабочих мест привлечет в регион рабочую силу, а уж тем более высококвалифицированную, - отметил Владимир КАПЛИНСКИЙ. - Пока что все показатели свидетельствуют об обратной ситуации: что бы ни делалось на сегодняшний день в регионе, его демография показывает отрицательную динамику. Почему? Думаю, потому, что начинать надо не с создания рабочих мест, а именно с улучшения социальной инфраструктуры. Пока средняя зарплата в крупных городах Дальнего Востока ниже западной, а жилье, наоборот, стоит дороже или наравне с западным, нет никакого резона ехать работать сюда. Именно поэтому люди покидают регион. Важно, что при этом мы теряем как раз-таки квалифицированные кадры. Теряем благополучных людей, которые могли бы работать на пользу региона, но не видят здесь перспектив для личного развития и роста.

Как отметила управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморье Людмила УЛАНОВА, жители региона заключают большое количество ипотечных сделок на приобретение квартир за пределами Дальнего Востока.

- Эти города - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и даже Новосибирск и Красноярск, - добавила Людмила Уланова. - Это говорит о том, что отток населения продолжается вопреки заявлениям чиновников.

По статистике, численность населения Дальнего Востока росла в последний раз в 1991 году. С тех пор и по сегодняшний день люди стремятся уезжать с Дальнего Востока. Тем не менее, по словам президента России Владимира ПУТИНА, каждый год макрорегион покидает все меньше жителей. Так, с первой половины 2016-го отток населения с Дальнего Востока сократился в 3,5 раза.

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Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.