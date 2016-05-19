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Работников "Радиоприбора" переведут работать в подмосковную Дубну
20 мая сотрудникам предприятия «Радиоприбор» вручат уведомления о сокращении. В плановом порядке будет произведен набор специалистов в филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод» имени Федорова», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В департаменте промышленности Приморского края подчеркнули, трудовые договоры с работниками завода будут расторгнуты в связи с введением процедуры банкротства предприятия.
«В соответствии с процедурой, установленной трудовым законодательством РФ, с работниками завода будут расторгнуты трудовые договоры после вручения уведомлений о сокращении. Большая часть из них будет переведена на новое предприятие», – подчеркнули в департаменте.
По информации руководства ОАО «Радиоприбор», уведомления сотрудники начнут получать уже завтра, 20 мая.
«Подготовлен список сотрудников предприятия, подлежащих сокращению – это 1 009 человек. Почти 950 человек из данного списка поэтапно, в течение четырех-пяти месяцев, будут приняты в филиал ОАО “ДМЗ”», – сообщило руководство завода.
Часть работников, которые потребуются для исполнения действующего договора, получат уведомления через пять месяцев. Затем их также переведут в филиал.
В настоящее время силами департамента труда и социального развития Приморского края на базе завода организован Консультационный центр по вопросам труда и занятости. Здесь сотрудники владивостокского «Центра занятости населения» готовы проконсультировать работников «Радиоприбора», которые будут высвобождаться в ходе процедуры банкротства, по вопросам трудоустройства на период оформления филиала и профессионального обучения. Также возможного переобучения тех, кто захочет в дальнейшем сменить место работы. В наличии специалистов центра занятости будет банк данных вакансий, которые они готовы предложить обратившимся.
Напомним, на сегодняшний день судьба завода решена – он становится филиалом Дубненского машиностроительного завода. Предприятие продолжит работу на тех же площадях и оборудовании и даже с сохранением названия.
Ранее по инициативе Губернатора края Владимира Миклушевского из резервного фонда Администрации края было выделено 58 миллионов рублей на погашение части задолженности по зарплатам сотрудникам «Радиоприбора» за прошлый год.
Справочно: завод «Радиоприбор» был образован в 1958 году. За период своей истории трудовым коллективом орденоносного предприятия было освоено производство широкого спектра продукции: от бытовых транзиторных радиол «Серенада» до освоения производства автоматизированных систем сбора, обработки информации, с выдачей целеуказаний и бортовой аппаратуры самонаведения крылатых ракет.
Сегодня ОАО «Радиоприбор» состоит в реестре предприятий оборонно-промышленного комплекса и сохраняет статус стратегического предприятия. В 2012 году предприятие провело техническое перевооружение и освоило новые технологии, необходимые для выпуска нового изделия в интересах Министерства обороны России.
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Поздравляю!!!Рейдерский захват радиоприбора состоялся. Опять мааасквичи под себя все гребут.