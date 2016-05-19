Предприниматели Приморья получат 150 млн рублей госсподдержки

Минэкономразвития России завершило конкурсный отбор субъектов России для предоставления субсидий по господдержке малого и среднего предпринимательства в 2016 году. Заявка Приморья на получение федеральных средств одобрена, сообщил первый вице-губернатор края Василий Усольцев.

По информации министерства, в конкурсе приняли участие 85 субъектов РФ, рассмотрено 613 конкурсных заявок на общую сумму 18,9 миллиардов рублей.

«Приморский край по итогам конкурсного отбора получит субсидию из федерального бюджета в размере 147 миллионов рублей. Из них 82 миллиона рублей будут направлены на поддержку муниципальных программ, в том числе моногородов, 45 миллионов – на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, остальные средства – на модернизацию производства на предприятиях малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Василий Усольцев.

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, сегодня помимо федеральной поддержки предприниматели получают субсидии из краевого бюджета на возмещение затрат по договорам лизинга, по процентам за кредиты, а также затрат на разработку и внедрение системы безопасности пищевой продукции.

«Дополнительно на муниципальном уровне малый и средний бизнес может получить финансовую поддержку на организацию собственного дела, модернизацию производства и другие цели», – добавили специалисты.

Более того, в Приморском крае успешно действует Гарантийный фонд, который предоставляет поручительства малому и среднему бизнесу по кредитным и лизинговым договорам, а также договорам банковской гарантии.

Продвижению приморских производителей на межрегиональные и международные рынки помогает Центр развития экспорта Приморского края.

Всего на реализацию указанных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в Приморском крае в 2016 году планируется направить более 213 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.