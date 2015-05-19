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Во Владивостоке автомобильные бренды выехали на "Автосалон-2015"

19 Мая 2015, 09:00 | Приморье

Выставка традиционно объединила в себе серьезную деловую часть и зрелищную шоу-программу

Выставка-продажа автомобилей «Автосалон-2015», прошедшая в минувшие выходные на центральной площади Владивостока, стала одним из наиболее ярких событий авторынка и, по словам ее организаторов, настоящим праздником для горожан.

Пять дилерских центров (Toyota Summit Motors, «Авторитет Авто+», Grand Motors, группа компаний «Восток» и «Даль-Лада») познакомили автолюбителей с новинками отечественных и иностранных производителей, представив около 60 автомобилей популярных в Приморье марок: Toyota, Nissan, Opel, Chevrolet, Renault, Hyundai, UAZ и «Лада». Организатором выставки стал региональный журнал «Auto`мир».


 

- Цель нашего проекта - создать единую площадку, которая объединит и представит автомобильные бренды, существующие на рынке города Владивостока, - сказал генеральный директор регионального журнала «Auto`мир» Евгений МИНУТА. - Этот проект был реализован при поддержке администрации города Владивостока и помощи наших партнеров, его спонсором стала компания «Спасский бекон». Мы впервые проводим такое крупное мероприятие. Надеемся, что оно станет ежегодным и войдет в историю нашего города».

По словам заместителя генерального директора ООО «Спасский бекон» Ирины ВДОВИЧЕНКО, решение поддержать это мероприятие было продиктовано желанием компании внести свой вклад в развитие нашего автомобильного края и подарить жителям и гостям Владивостока незабываемый праздник.

Выставка работала практически весь субботний день. Ее гостям была предоставлена уникальная возможность непосредственно познакомиться с продукцией приморского авторынка, в том числе через тест-драйв, и составить собственное мнение о достоинствах каждой модели. По словам представителей компаний-автодилеров, тест-драйв стал едва ли не самой популярной частью мероприятия.

- Мы ставили перед собой задачу показать посетителям наши машины и дать попробовать их в движении, - говорит Роман, руководитель отдела продаж компании «Гранд Моторз», - и остались довольны результатом сегодняшнего дня. Желающих прокатиться на машине было много. У нас пять автомобилей здесь, и на каждом из них проведено по 15 тест-драйвов. Будем надеяться на то, что хотя бы 10% из них превратятся потом в продажи.

Помимо машин на выставке были представлены всевозможные сопутствующие товары для автомобилей. Кроме того, гости смогли не только получить необходимую информацию о каждой заинтересовавшей их модели, найти ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией машин и их ремонтом, но и получить консультацию по вопросам автокредитования и автострахования. И даже тут же приобрести автомобиль.


 

- Подобные мероприятия нам неоднократно помогали и клиентов заинтересовать, и привлечь их в наш автосалон, - говорит заместитель генерального директора компании «Даль-Лада» Юрий ТКАЧУК. - Мы представили пять моделей на этой выставке, и сейчас у нас уже появилась пара клиентов, которые выразили готовность приобрести автомобили.

Выставка традиционно объединила в себе серьезную деловую часть и зрелищную шоу-программу. Гостям были предложены конкурсы, викторины, розыгрыши призов, выступления музыкальных коллективов. Завершилось мероприятие главным розыгрышем призов, стоимость каждого из которых составила от 5 до 25 тыс. рублей.

Елена АБАШЕВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: автосалон  toyota summit motors  grand motors  даль-лада  выставка  авторитет авто+  Восток 






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