Tele2 зазвонит в Приморье

С 20 июня операции ЗАО «АКОС» будут переведены под бренд оператора-дискаунтера

ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) планирует начать оказывать услуги в Приморском крае с 20 июня. Услуги будут оказываться на базе сети 3G ЗАО «АКОС» (сотовый актив ОАО «Ростелеком» в Приморье).

«Т2 РТК Холдинг» планирует завершить ребрендинг мобильных активов, полученных в прошлом году от «Ростелекома», к концу III квартала 2015 года. Оператор ставит задачу выйти на третье место по количеству абонентов в России в 2018 году.

«АКОС» остается в прошлом

«19 июня операции ЗАО «АКОС» будут переведены под бренд Tele2, и приморцы получат возможность пользоваться услугами оператора-дискаунтера», - уточнили в приморском филиале оператора.

«Т2 РТК Холдинг» - мобильное СП «Ростелекома» и Tele2 Russia. Компании завершили сделку по созданию СП 6 августа прошлого года. По итогам сделки «Ростелеком» внес в капитал новой компании акции своих мобильных «дочек», получив 45% в новом операторе. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка «Россия», СОГАЗа и Алексея МОРДАШОВА.

«Т2 РТК Холдинг» планирует завершить ребрендинг мобильных активов к концу III квартала 2015 года. В мае переход на единый бренд Tele2 состоится в Саратове (бывшая «Нижегородская сотовая связь»), Волгограде («Волгоград-GSM») и Иркутске («Байкалвестком»).

«Мы продолжим политику высокоэффективных инвестиций. Мы не будем заливать рынок своей рекламой, но при этом будем инвестировать ровно столько, чтобы забирать необходимую долю рынка», - сказал коммерческий директор оператора Роман ВОЛОДИН. Ранее сообщалось, что стратегическая цель Tele2 - выход на третье место по количеству абонентов в России в 2018 году. По итогам 2014 года у компании более чем в 1,6 раза меньше абонентов, чем у занимающего третье место ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») - 35,1 млн против 57,2 млн.

В 2016-2017 годах Tele2 также планирует запустить операции в регионах, где у компании есть лицензионные разрешения, в том числе в Хабаровском крае. Оператор планирует продолжить работать по модели дискаунтера, предлагая самые низкие тарифы.

«Во многих регионах на среднюю стоимость минуты влияет в том числе существующая абонентская база, которая «сидит» на архивных тарифах. Для некоторых регионов нам нужно будет преодолеть отрыв по цене в 10-15%, для каких-то - больше», - отметил Роман Володин.

До объединения с активами «Ростелекома» Tele2 владела лицензиями только на GSM в 46 регионах. Компания не имела лицензий 3G и LTE. С созданием совместного предприятия в распоряженииTele2 оказались лицензии «Ростелекома» в стандарте GSM (на все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Самары), UMTS (частоты 1,9-2,1 ГГц в 69 регионах РФ) и федеральная лицензия LTE.

Доходы не снижаются

По итогам IV квартала 2014 года показатель APPM (средневзвешенная стоимость минуты) Tele2 оказался выше, чем у ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) - 0,91 рубля против 0,86 рубля. А вот среднегодовой APPM Tele2 остался самым низким по сравнению с операторами «большой тройки» - 0,9 рубля (у МТС - 0,91 рубля, «МегаФона» - 1 рубль, «ВымпелКома» - 1,07 рубля).

Директор филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольга УСТИНОВА отмечает, что МТС в 2014 году стали лидером по доходам среди операторов сотовой связи во всех дальневосточных регионах МТС.

«Это наше большое достижение, значит клиентам нравится пользоваться связью МТС, это удобно и выгодно. Причем выгодно настолько, что по итогам четвертого квартала 2014 года средняя стоимость услуг связи в сети МТС составила 0,86 руб. за минуту и оказалась даже ниже, чем у Теле2, который традиционно придерживается имиджа дискаунтера. У нас сбалансированная тарифная политика, по ряду направлений в 2014 году мы значительно снизили стоимость услуг, которые реально влияют на размер среднего чека. Например, обнулили внутрисетевой роуминг на самой популярной тарифной линейкe Smart, на фоне роста закупочных цен даем скидки на популярные гаджеты в рознице МТС и много другое. Все это позволяет нам сохранять и «цементировать» лояльность абонентов», - говорит директор МТС.

По словам Ольги Устиновой, на сегодняшний день протяженность волоконно-оптических линий МТС на Дальнем Востоке превышает 12 тыс. км. «В прошлом году мы запустили ВОЛС вдоль трассы БАМа, это был двухлетний непростой проект. Помимо глобального строительства, мы ищем уникальные локальные решения, например на Камчатке установлен SGSN-узел, который позволяет замкнуть интернет-трафик внутри полуострова, что очень важно в условиях спутникового региона», - говорит директор МТС.

МТС в последнее время стимулируют трафик ценами, предлагая больший объем услуг за меньшую цену.

«Наша цель - раскачать потребление мобильного интернета путем предоставления наибольшего количества сервисов, - поясняет Ольга Устинова. - Выручка от голосовых услуг сейчас стабилизировалась, динамика по ним у всех операторов составляет порядка 2% в год. А вот в передаче данных мы растем на 50% в год, это лучший показатель среди мобильных операторов. То есть мы видим, что именно мобильный интернет сейчас является тем сервисом, спрос на который стабильно растет. Не случайно и ключевым драйвером роста мобильного ритейла сейчас являются смартфоны. При этом наибольшую динамику демонстрирует именно бюджетный сегмент смартфонов. Наибольший рост продаж по итогам 2014 года в штучном выражении показали устройства стоимостью от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей: спрос на них увеличился почти в 7 раз».

Кризис обостряет конкуренцию

Операторы отмечают влияние изменившейся экономической ситуации. «Но качественные специалисты необходимы всегда, вне зависимости от кризиса, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА. - Наш опыт успешного прохождения предыдущего кризиса 2008 года позволяет об этом говорить убежденно. Сегодня вакансии в нашей компании открыты во всех направлениях. Наиболее востребованы специалисты в области сегментного маркетинга, анализа больших данных, качественных разработок технологических платформ, внедрения сервисов. Более того, конкуренция может обостриться в 2015 году, так как сильные кандидаты очень уверенно себя чувствуют даже в кризисные времена. Мы не стремимся сокращать или наращивать штат в этом году».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.