Во Владивостоке будущие эйчары раскрыли свою "Формулу успеха"

Креативные, харизматичные и компетентные – такими предстали перед жюри финалисты ежегодного студенческого конкурса «Формула успеха», который в этом году в седьмой раз прошел во Владивостоке по инициативе Дальневосточной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех».

Как отметила директор кадрового агентства «Успех» во Владивостоке Диана КРОВЛИНА, за семь лет работы над конкурсом были опробованы разные форматы. В первые годы на конкурс приглашали только выпускников, затем – студентов 3-4 курса. Два года подряд участниками форума становились студенты средних профессиональных учреждений. В этом году конкурс прошел среди студентов специальностей, связанных с управлением персоналом.

«Это было сделано неспроста, - говорит Диана Кровлина. – 2015 год для нас особый: наше агентство отмечает 15-летний юбилей, в десятый раз в этом году мы проводим Дальневосточную конференцию по управлению персоналом и с помощью конкурса решили поднять интерес к профессии эйчара. Мы работали в этом году со студентами профильных специальностей: менеджмент, управление персоналом, конфликтология, психология, социология. Причем к участию приглашали студентов 2-3 курсов: по нашему опыту мы знаем, что толковые ребята к защите диплома, как правило, уже имеют место работы, поэтому мы решили привлечь внимание работодателей к студентам более младшего возраста. Мы хотим, чтобы ребята увидели свои возможности как можно раньше, получили реальный опыт работы и к моменту окончания вуза были готовы к работе в реальном бизнесе».

Всего на первый этап конкурса было подано около 200 заявок от студентов всех вузов Владивостока. Однако организаторы с сожалением отмечают, что с каждым годом собирать студентов на конкурс становится все сложнее: одни не планируют работать по специальности, другие намерены после окончания вуза уехать в другой регион, а третьи просто инертны и малоактивны. Тем не менее 120 студентов прошли через процедуру собеседования в кадровом агентстве «Успех», написали эссе на тему «Роль персонал-технологий в успехе организации» и решили кейсы. Главные критерии отбора участников - высокая мотивация к трудоустройству в компании Приморского края, развитые профессиональные и личностные компетенции, активная жизненная позиция, здоровая амбициозность. По этим критериям было отобрано 35 полуфиналистов.

На следующем этапе, который прошел в МГУ им.Невельского, ребята были поделены на 4 команды. Каждая команда прошла 5 испытаний, направленных на измерение различных необходимых выпускникам компетенций. Далее жюри, в состав которого вошли представители известных компаний Владивостока и Приморского края («Ростелеком», «Филипп Моррис», Росбанк, «Соллерс», «Домовид», Банк «Приморье» и др.), подсчитало результаты и выделило 9 лучших выпускников.

В финале конкурса при поддержке зала финалисты выполняли на сцене задания творческого характера на логику, коммуникабельность, этику, креативность, демонстрируя свои способности быстро принимать решение в стрессовой ситуации, владение профессиональной терминологией, эрудицию и артистизм. По результатам финала определились победители в разных номинация, каждый из которых был отмечен подарками от членов жюри. Но главный приз и звание победителя «Формулы успеха - 2015» по праву достались Алене КОСТИНОЙ из ДВФУ.

«У нас была уникальная возможность проверить свои силы в ходе оценочных мероприятий, показать свои возможности потенциальным работодателям, получить опыт прохождения ассесмент-центра, а также получить приятные и полезные призы от членов жюри», - в один голос говорили участники конкурса. Кроме этого, по итогам молодежного форума «Формула успеха» будет сформирован электронный сборник резюме участников для распространения среди работодателей Приморья. Кстати, многим участникам конкурса работодатели делали предложение о работе или прохождении практики прямо в ходе конкурса. А это - самый главный итог.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.