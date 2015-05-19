"Восточный порт" подзаработал на валютных колебаниях

ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточном), специализирующееся на перегрузке каменного угля на экспорт, по итогам первого квартала 2015 года получило 1,779 млрд рублей чистой прибыли, что в 7 раз больше показателя прошлого года. Выручка при этом выросла в 3,8 раза - до 3,2 млрд рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Компания рост чистой прибыли объясняет, прежде всего, ростом доходов от курсовых разниц - 1,66 млрд рублей в первом квартале 2015 года против 70,396 млн рублей годом ранее. Рост выручки объясняется увеличением объемов перевалки (в январе - марте 2015 года рост составил 6,8% - до 5,265 млн тонн) и ростом тарифа на перевалку угля, так как с 1 июля 2014 года было отменено государственное регулирование данного тарифа.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.