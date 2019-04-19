Дурно пахнущие руины столицы

Несанкционированные свалки находят себе бесхозные территории и объекты даже в центре Владивостока

Стихийно возникшими мусорными кучами жителей дальневосточной столицы не удивить. Борьба с ними идет постоянно и службы города вынуждены ежегодно убирать сотни проблемных участков. Да и сами горожане занимаются ими по мере своих сил и времени. В частности в рамках проходящего ударного двухмесячника по борьбе с мусором и благоустройством и предстоящего 20 апреля традиционного субботника. К сожалению, есть множество неустановленных компетентными органами лиц, которые эти усилия нивелируют, организуя очередные свалки. Причем не только на глухих городских окраинах, но и в самом историческом центре города.

Одну из особенно «наглых» несанкционированных свалок газете «Золотой Рог» удалось обнаружить 18 марта в районе ранее жилого, а теперь пустующего дома на ул. Вс. Сибирцева, 4. Десятки мусорных мешков, набитых отходами разделки крабов были вывалены рядом с домом и частично даже занесены в один из его разрушенных закутков. Естественно, эти биоотходы смердели и нарушали санитарное состояние территории, находящейся всего в нескольких десятках метров от краевого центра занятости населения и Золотого моста.









Меры небыстрого реагирования

Ликвидация такой свалки, пожалуй, требует особой оперативности, которую должны продемонстрировать профильные надзоры, службы и органы. В Центре гигиены и эпидемиологии Приморского края и в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области на звонки по телефону с сообщением о наглой несанкционированной свалке ответили, что не усматривают в этом случае своей компетенции. Но посоветовали обратиться в Росприроднадзор.

Надо отметить, что уже через несколько часов после посланных газетой вопросов в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю письмом от 19 марта сего года № 03-12/1122 руководитель этого надзора Иван ШАБАЛИН подробно ответил, что «вопрос по размещению отходов потребления, в том числе биологических отходов, неустановленными лицами в районе ул. Вс. Сибирцева, 4 сегодня был рассмотрен и направлен для соответствующего реагирования в рамках природоохранного законодательства».

Соответственно, данное письмо было адресовано этим надзорным органом начальнику УМВД России по г. Владивостоку С.А. ГУСЕВУ «для установления круга лиц, причастных к указанным в обращении нарушениям природоохранного законодательства РФ, и проведения иных процессуальных действий по фиксации правонарушений, а также направления материалов проверки в административную комиссию Владивостокского ГО для привлечения к административной ответственности виновных лиц», руководителю города О.В. ГУМЕНЮКУ - «для принятия мер по ликвидации несанкционированной свалки. О принятых мерах – проинформировать заявителя и Управление в установленный законом срок», руководителю Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Т.Н. ДЕТКОВСКОЙ - «для рассмотрения по существу и принятия мер в рамках возложенных полномочий» и руководителю Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Д.Г. ЗДАНОВИЧУ – для рассмотрения по существу в части, касающейся полномочий этого надзорного органа.

Письмом было предписано: в установленные законом сроки сообщить заявителю о принимаемых мерах. Дважды пришло автоматически сформулированное сообщение из УВД, что заявление внесено в книгу учета преступлений и правонарушений, и о результатах деятельности по расследованию этого случая будет сообщено дополнительно. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направило главе города письмо, в котором отметило, что данный вопрос относится законодательством к разряду решаемых местной властью, и надо принять соответствующие меры в силу компетенции администрации города. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю также ответило, что администрация города должна принять соответствующие меры для наведения порядка и наказания виновных.

Без запаха

В ответе администрации Владивостока от 3 апреля было сообщено не только относительно вопроса ликвидации свалки, но и о ситуации по самому дому по адресу Вс. Сибирцева, 4. Отметив, что данный дом относится к федеральной собственности, начальник управления дорог и благоустройства города С.И. МАКАРОВ сообщил, что «в адрес департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направлена копия обращения в части принятия мер по санитарной очистке территории и дома №4 по улице Луцкого (ред. Вс. Сибирцева)». К этому было дополнено, что над проездом от ул. Пушкинской до дома №8 по ул. Луцкого по уборке участков трудится МБУ «Содержание городских территорий».

Нельзя сказать, что несанкционированная свалка была убрана немедленно. Но 9 апреля ее уже точно не было. Картина после этого у дома стала чуть приятнее, но тяжелый запах разложения почти исчез. А чтобы это место в целом было приведено в порядок, наверное, потребуются еще усилия и города, и собственника дома.

«Дурно пахнущая» ситуация

Комментируя сложившуюся ситуацию, адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Власов и партнеры» Денис ВЛАСОВ отметил:

- В настоящее время на территории Владивостокского городского округа действуют «Правила благоустройства территории», согласно которым владельцами и пользователями зданий, сооружений и земельных участков должны проводиться мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния территорий, входящих в городской округ. Из этого следует, что ответственность за благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, несут именно собственники таких построек.

Поскольку жилой дом на ул. Вс. Сибирцева,4 относится к федеральной собственности, то получается, что Территориальное управление Росимущества по Приморскому краю обязано принять меры к недопущению складирования мусора на прилегающей к дому территории.

Стоит заметить, что краевое законодательство в сфере административных правонарушений предусматривает существенные штрафы за несанкционированный сброс мусора и за нарушение норм благоустройства. Поэтому в интересах собственника объекта - предпринять меры для ликвидации этой «дурно пахнущей» ситуации.

На фото: Так выглядит Свободный порт с непарадного входа.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.