Налоги строгого режима: Что китайцу НДС, то русскому - смерть

Представители приморского бизнеса поделились своим видением налоговых новаций в России и… Китае

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», с 1 апреля Китай снизил ставки НДС, а с 1 мая еще и снизит ставки налогов социального страхования. Цель, которую ставят перед собой китайские власти, - дополнительные стимулы в развитии бизнеса. И это в стране, экономическому росту которой завидуют все остальные государства планеты. Таким образом, Китай сокращает налоговое бремя на бизнес, задавшись целью снизить налоговую нагрузку на 2 трлн юаней.

Меж тем в России закручивание гаек продолжается, и, можно предположить, что увеличенный до 20% НДС - не последняя в этом направлении «реформа». Предпринимаемые правительством шаги ведут часть бизнеса РФ к еще более жесткому кризису, считают эксперты. И все это на фоне бесконечных разговоров о необходимости поддержать предпринимательство. Всем уже давно понятно, что власть смотрит на бизнес исключительно как на кормушку для бюджета и «заначку» для затыкания дыр и провалов. Своим мнением о сложившейся ситуации с налогами с газетой «Золотой Рог» поделились представители приморского бизнеса.

Сергей КОСИКОВ, директор АН «Городской риэлторский центр»:

- Само по себе снижение ставок НДС в Китае на 1 процентный пункт плюс небольшое снижение ставки налога социального страхования, на мой взгляд, выглядит не очень впечатляющим. Главное в этом процессе - то, что изменение налоговой политики государства должно привести к росту деловой активности и экономическому росту за счет развития бизнеса и предпринимательства. Кроме этих преференций в Китае еще и расширяется список компаний, которые признаются условно «малым бизнесом» и платят НДС в размере 3%. В отличие от России, Китай практически решил проблему с неплательщиками, и правила игры одинаковы для всех. Устойчивая активно растущая экономика, устойчивая налоговая система - это и есть предпосылки для снижения налоговой нагрузки в расчете на рост оборота.

В России ситуация - с точностью до наоборот. Для наполнения бюджета здесь и сейчас государство пошло на фактическое увеличение налоговой нагрузки. Потому что рост бизнеса при снижении налогов ждать долго, а деньги нужны еще вчера. Но нужно учитывать, что снижение налоговой нагрузки на данном этапе не поможет ни развитию предпринимательства, ни выходу из тени «серых» кардиналов бизнеса.

Людмила ТЫЩЕНКО, председатель Клуба деловых людей:

- Увеличение ставки НДС, вполне ожидаемо, приведет к удорожанию конечного продукта (товаров и услуг) для потребителя, что на фоне снижения платёжеспособного спроса приведет к ухудшению макроэкономики. Предприятия, понесшие ранее затраты по техническому переоснащению онлайн-кассами, вынуждены добавить в себестоимость товаров еще и повышенный НДС.

Показательно, что в данном случае потребители и предприниматели одинаково негативно относятся к этой ситуации: одним не нравится, что ежемесячные траты вырастут, а другие не хотят терять покупателей.

Важно отметить, что, согласно исследованиям РБК, население страны все с большим пониманием стало относиться к проблемам бизнеса. И это единственный положительный момент в ситуации с повышением НДС. Бизнес и клиент начинают «дружить против».

Елена НОВГОРОДОВА, директор МКУ «Центр развития предпринимательства»:

- Дело в том, что у РФ и КНР разные экономические модели. Китайская модель использует колоссальный экспортный потенциал, а возможности РФ значительно скромнее. Соответственно, Китай решает стратегические задачи с дальним прицелом, а Россия пытается добиться сиюминутных тактических целей.

Стоит сказать, что повышение НДС в России - это вынужденный шаг, мобилизационная задача с целью увеличения доходов бюджета для обеспечения финансирования реализации «майского указа» президента. Предполагается, что получаемые дополнительные доходы будут направляться на развитие социальных сфер и программ.

Деньги федерального бюджета идут на социальные цели: пособия, помощь малоимущим, субсидии и льготы. НДС тратят на медицину, образование, армию и безопасность, культуру, молодежную политику, спорт и программы господдержки, реабилитацию инвалидов, поддержку сельского хозяйства, защиту окружающей среды, лагеря и санатории для детей, музеи, науку, ЖКХ.

Как и Россия, Поднебесная сейчас находится в сложном положении. Предполагаемые убытки китайцев от торговой войны с США должны составить 200 млрд долларов. Многим фирмам грозят увольнения сотрудников и банкротства. Налоги в Китае снижают, чтобы любым способом избежать «схлопывания» внутреннего рынка. Китайская экономика в большей степени - экспортоориентированная. Бизнес зависит от внешних рынков, так как внутренняя инфраструктура в значительной мере уже создана. Расти внутри страны уже практически некуда. На это накладываются социальные проблемы. Население Китая постепенно стареет, пенсии надо платить всё большему количеству людей.

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса - необходимая мера для китайских властей, так как 40% доходов в бюджет поступают от МСП (малое и среднее предпринимательство). Если бизнес облагать налогами, то это даст краткосрочное увеличение налоговых сборов. Но в среднесрочной перспективе приведёт к снижению выручки бизнеса и затормозит экономическое развитие. Этот факт негативно отразится на обеспечении социальных сфер при высокой численности населения Китая.

Стоит отметить, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, это около 29,8 миллиардов долларов, в сравнении с КНР, где дефицит государственного бюджета в 2019 году по прогнозам составит 2,76 триллиона юаней (около 411 миллиардов долларов).

Алексей ТИМЧЕНКО, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России»:

- Изменения в налоговой системе в части повышения НДС, по-видимому, связаны с поиском со стороны властей наиболее оптимального механизма взимания и администрирования налоговых платежей различной направленности. Де-факто, на сегодняшний день именно НДС является самым эффективно администрируемым в нашей стране налоговым платежом, это и объясняет принятие решения о его увеличении. Вместе с тем, давайте не будем забывать, что государство сегодня экспериментирует с льготными налоговыми режимами - ТОРами, Свободным портом, создаются САРы - специальные административные районы, то есть офшоры. Поэтому, я полагаю, мы еще увидим изменения в отечественной налоговой системе, связанные с оптимизацией и донастройкой налоговых режимов. «Деловая Россия», со своей стороны, мониторит ситуацию и изучает мнение предпринимателей по этой проблеме для учета в работе и формирования экспертной позиции для органов власти».

Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб»:

-Увеличение налоговой нагрузки я бы сравнил со скачками, когда грамотный игрок делает ставку на самую сильную лошадь. Китай ставит на средний и малый бизнес, справедливо понимая, что МСП - это основа экономики, двигатель прогресса, который снимает социальную напряженность и заставляет граждан доверять правительству и уважать его.

В России все наоборот. Государство в качестве «сильной лошади» видит именно крупный бизнес, не понимая, что инвестировать необходимо как раз в МСП. Ведь увеличение того же НДС для таких «монстров», как Газпром, Роснефть и прочих фаворитов - как слону дробина. При этом, приток в казну налоговых отчислений от таких компаний существенно возрастает. А судьба «малышей» правительство не очень волнует, по принципу: «выплыл - молодец, утонул - незаменимых нет».

Однако снижение налоговой нагрузки в Китае не приведет к возмущению российских бизнесменов. Так устроен наш менталитет. Реформы, направленные на повышение уровня жизни людей и развитие бизнеса, в КНР проходят ежегодно. Однако мы завидуем Большому соседу молча. Даже если правительство поднимет ставки НДС не до 20%, а до 70%, российский бизнес, как говорится, «прожует и проглотит». Потому что возмущаться уже, по сути, некому. МСП в нашей стране особо и не осталось. А вот повышение цен на продукты, спровоцированное введением условного «бешеного» налога, действительно может вызвать некий резонанс среди граждан. Хотя, с другой стороны, повысили же пенсионный возраст – тоже довольно быстро успокоились.

Или другой пример: значительное понижение цен на бензин в Китае (а определенной категории людей топливо вообще отпускается бесплатно) не привело к возмущению россиян. Несмотря на то, что тарифы на бензин в России продолжают расти, с плакатами на улицу никто не выходит. Я говорю о массовых протестах, а не о одиночных пикетах и незначительных малочисленных митингах представителей различных партий. В целом, я считаю, что острые моменты митингами не искоренишь. Вероятно, исправить ситуацию могли бы выборы, но... минувший сентябрь показал Приморью - и на выборах мы ничего не решаем. Вот такой парадоксальный замкнутый круг».

Екатерина ПАВЛОВА, главный бухгалтер ООО «Акцент Ресурс»:

- Понижая ставку НДС, Китай стимулирует внутреннее потребление, снижая таким образом внутреннюю стоимость товаров и услуг, стимулирует конкуренцию и повышает уровень доходов домохозяйств в ущерб бюджету. При этом все понимают, что бюджетные расходы не всегда эффективны и не всегда способствуют росту экономики. Необходимо заострить внимание на том, что макробизнес в Китае уплачивает НДС по ставке 3%, а не 16%, как крупный и средний. За последние 50 лет добавленная стоимость Китая выросла более чем в 120 раз в валовом выражении. При этом добавленная стоимость на душу населения в Китае за тот же отрезок времени выросла более чем в 70 раз. Это говорит и о приросте за счет увеличения численности населения, и за счет роста производительности труда.

Показатели изменения добавленной стоимости РФ и Китая сравнивать некорректно, так как это две разные экономики: сырьевая и индустриальная. Налог на добавленную стоимость является формой изъятия в бюджет части стоимости товара и эффективен в индустриальных и постиндустриальных экономиках с высокой конкуренцией и свободным доступом к рынкам. Я считаю, что НДС губителен для сырьевых экономик с монополизированными рынками, ориентированными на экспорт сырья и продуктов их переработки. Так как экспорт освобожден от налога на добавленную стоимость, а сам налог лишь вредит внутреннему потреблению, «высушивая» экономику.

Повышение ставки НДС в России имеет прямо противоположную цель. Это фискальное изъятие у населения денежных средств в бюджет государства. Такая реформа приводит к росту стоимости товаров и услуг на внутреннем рынке, падению реальных располагаемых доходов населения, спаду экономики и снижению деловой активности. Подобная налоговая политика была бы понятной, например, в Швеции или в Сингапуре, то есть в странах с низким уровнем коррупции и «прозрачными» государственными расходами, где это является методом перераспределения доходов бизнеса и домохозяйств в сторону увеличения общественных благ.

Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор ООО «Минерал-1» (сеть ювелирных магазинов «Золотой Ажур»):

- Внутренняя экономика Китая, по большому счету, российское правительство не интересует. С КНР нас сравнивать не стоит априори. Например, при открытии нового бизнеса в Китае трехлетние налоговые каникулы дают возможность компании крепко встать на ноги. Если в указанный срок предпринимателю этого сделать не удалось, его ждет достаточно серьезное наказание. Но такие меры дают бизнесу импульс и мотивацию, чтобы максимально развиться в короткий срок. Нашим начинающим предпринимателям подобные возможности пока только снятся...

Что касается России, то постоянно увеличивающаяся налоговая нагрузка на бизнес объясняется растущими потребностями правительства в дополнительных налоговых отчислениях. Государству постоянно нужны деньги - все больше и больше. И другого способа, как ужесточение налогообложения, чиновники не видят. Давайте рассмотрим, к чему привело повышение НДС: сразу подросла цена на продукцию заводов-производителей, повысилась стоимость транспортных перевозок, соответственно, пошли вверх цены практически по всем сегментам во всех торговых точках страны. Каков итог? В условиях того прожиточного уровня, который мы сегодня наблюдаем, российские граждане и так уже не были готовы покупать по цене, предлагаемой розницей. А с повышением НДС покупательский спрос еще больше отбросило назад. Казалось бы, налог на добавленную стоимость подрос незначительно, но при этом цена основных продуктов в некоторых случаях повысилась до 30%.

Недовольство предпринимателей политикой закручивания гаек длится не первый год, и оно, безусловно, обосновано. Например, только за 2018 год в Приморском крае закрылось порядка 4,5 тысяч обществ с ограниченной ответственностью. Люди, которые много лет работали на благо своих компаний и исправно платили налоги, не выдерживают прессинга и вынуждены закрыть свои предприятия. К сожалению, ожидать каких-то изменений в лучшую сторону, на мой взгляд, не приходится. Так, с 2021 года правительство планирует убрать ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и перевести плательщиков ЕНВД на общие налоги. Это обязательно приведет к уничтожению МСП в России.

Рамиль ЕНИКЕЕВ, председатель Союза пчеловодов:

- На сегодняшний день в России сложилась слегка комичная ситуация: с одной стороны, нам рассказывают о неком активном развитии малого и среднего бизнеса, а по факту складывается впечатление, что правительство прикладывает все усилия для его закрытия. Казалось бы, за последние 20 лет было проведено немало реформ для укрепления экономики в стране, но положительного эффекта до сих пор не наблюдается. Как говорил Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

При сокращающемся уровне всех доходов населения, когда закрываются крупные градообразующие предприятия в Приморском крае и по всей России, в условиях устойчивого роста цен (несмотря на мифические инфляционные цифры 4%) повышение НДС только усугубит ситуацию в стране. Конечным пострадавшим будет опять потребитель, обычный гражданин.

Понятно, что налог на добавленную стоимость поступает в федеральный бюджет, и если его поднимают, значит, «это кому-нибудь нужно» - в очередной раз чиновники пытаются заткнуть им бюджетные дыры. При этом гораздо практичнее и разумнее было бы продумать, как увеличить количество предприятий, производящих продукцию, за счет которой увеличатся обороты и вырастет доходность бюджета. Но проще всего вновь пойти по самому простому, протоптанному пути - увеличить поборы с населения.

Снижение же налоговой нагрузки в Китае приведет к качественному снижению себестоимости продукции. Это, в свою очередь, создаст экономическое преимущество товаров из КНР перед товарами из России. То есть, возможно, в недалеком будущем некоторые сегменты нашего отечественного рынка мы сами передадим в китайские руки. В этой связи неудивительно, что массовое недовольство зреет не по дням, а по часам. И может наступить момент, когда критическая масса этого недовольства просто переполнится. Одним словом, мне понятно, что бурных оваций от народа после повышения НДС правительство вряд ли дождется.

Владимир ЗАКУРКО, директор агентства недвижимости «Метры»:

- Сравнивать экономику России и Китая нецелесообразно в принципе. Слишком сильно они отличаются, я бы сказал - абсолютно по всем параметрам: историческим, территориальным, демографическим, ментальным и т. д. Например, несмотря на свою экономическую мощь, Китай «воюет» с собственными внутренними проблемами. Вспомним нищие китайские деревни на фоне борьбы со сверхдоходами определенных слоев населения, китайскую практику так называемых «точек прорыва», когда правительство инвестировало деньги в различные территории, которые впоследствии тянули всю экономику за собой, и многое другое. Теперь вот принято грамотное решение китайских властей о снижении налоговой нагрузки.

В России картина прямо противоположная. То, что у нас повышается НДС, говорит о дефиците российского бюджета, который откуда-то нужно пополнять. Мы, представители бизнеса, не удивимся, если в дальнейшем появятся и другие обременения, которые, в первую очередь, отразятся на предпринимателях малой и средней руки. Могут возникнуть дополнительные налоги и штрафы, произойдет еще большее усиление госконтроля за многими видами деятельности, и это далеко не все. Однако надежда умирает последней. Ведь сказал же президент Путин - надо бизнес не кошмарить, а давать ему больше свободы. Мы рассчитываем, что все-таки будут продуманы грамотная система дотаций, льгот и другие рычаги помощи бизнесу, которые помогут предпринимателям совершить заданный главой государства экономический прорыв. Я убежден: нужно менять существующую модель государственной налоговой политики, а не сохранять ту, которая есть. А пока бизнес выкручивается и выживает в тех параметрах, которые имеет сейчас».

Андрей ПУШКАРЁВ, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог»:

- Нам остается только рукоплескать китайскому руководству. Мы как компания, занимающаяся выпуском деловых изданий, много общаемся с бизнесом. И я прекрасно помню, как многие предприниматели после того, как власти объявили о повышении НДС на 2%, практически все испытали шок. Власти поступили ровно наоборот, чем это настоятельно требовалось в обстоятельствах затяжного кризиса. Тем более это оказалось почти смертельным ударом для дальневосточных компаний. Все прекрасно знают, что условия ведения бизнеса в нашем регионе и так фактически самые худшие в стране по всем показателям. А тут такое…

Когда мы начали получать счета в новом году с новыми ставками НДС, то руки опустились. Затраты на производство выросли на десятки процентов. И так у всех. Пострадало, как известно, и население. Особенно, повторюсь, на Дальнем Востоке. Понятно, что с таким подходом ни о каком развитии экономики страны речи идти не может. Известно, что, по соцопросам, бизнесом сегодня хотят заниматься не более 2% населения. Очень символичное совпадение. Но в данном случае дважды два скоро будет ноль. Правительство должно одуматься и хотя бы вернуть налоговый статус-кво.

Анна МАЦОВСКАЯ.

КСТАТИ

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КРОМЕ ТОГО

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«Это неизбежно придется сделать, потому что какая же (в противном случае) человеку выгода? <...> Это будет как-то несправедливо, если мы, с одной стороны, банки заставим давать рассрочку, а другой рукой будем брать за это деньги», - поведал Моисеев. Напомним, 9 апреля в Госдуму поступил законопроект, который освобождает россиян от НДФЛ на доходы, которые были получены в связи с использованием права на ипотечные каникулы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.