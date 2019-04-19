www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.07 р. 100 JPY: 57.27 р.
EUR: 72.24 р. 10 CNY: 95.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Столичный статус обязывает…

19 Апреля 2019, 10:43 | Приморье

Декоративная подсветка деревьев, новое покрытие пешеходной зоны и скамейки появятся в этом году на Тополиной аллее во Владивостоке. В настоящее время идет проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

«На нашем городе сегодня лежит огромная ответственность, – заявил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК. – Мы получили федеральный статус, и наш город должен ему соответствовать. Но помимо этого, мы должны сделать Владивосток современным и удобным, прежде всего, для наших жителей. И всем нам придётся много и качественно поработать».

Работы по благоустройству также будут проведены на набережной Спортивной гавани, на побережье в районе маяка Токаревская кошка, в Покровском парке, сквере на Борисенко и на других городских территориях.

А в ходе двухмесячника благоустройства и санитарной очистки, стартовавшего с 1 апреля, на улицах краевого центра в круглосуточном режиме ведется очистка дорог и тротуаров. Рабочие убирают прибордюрную полосу, пешеходные зоны, лестницы, виадуки, следят за состоянием урн, моют, красят и восстанавливают декоративные ограждения. Работы проводят специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Продолжаются во Владивостоке и работы по омолаживающей, формовочной и санитарной обрезке зеленых насаждений. Городские озеленители уже провели обрезку деревьев на Светланской, Верхнепортовой, Уборевича, Бородинской,проспекте Красного Знамени и других.

Вырубка, обрезка, пересадка деревьев и кустарников проходит на основании разрешений на снос зеленых насаждений, выданных городским  управлением охраны окружающей среды и природопользования. А в  местах незаконного уничтожения зеленых насаждений будут высажены новые деревья. Такое поручение дал специалистам профильных управлений мэрии глава города.

С начала апреля специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) ведут подготовку фонтанов к предстоящему сезону. В состав фонтанного комплекса города входят пять фонтанов на улице Адмирала Фокина, большой светомузыкальный фонтан на Спортивной набережной и водный комплекс на Университетской набережной. Все они с 1 мая вновь заиграют водными струями.

Напомним, что 20 апреля во Владивостоке пройдет большой общегородской субботник, принять участие в котором приглашают всех горожан.

На фото: Владивостокские фонтаны скоро заработают.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: жкх  благоустройство 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru