Столичный статус обязывает…

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Декоративная подсветка деревьев, новое покрытие пешеходной зоны и скамейки появятся в этом году на Тополиной аллее во Владивостоке. В настоящее время идет проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы.
«На нашем городе сегодня лежит огромная ответственность, – заявил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК. – Мы получили федеральный статус, и наш город должен ему соответствовать. Но помимо этого, мы должны сделать Владивосток современным и удобным, прежде всего, для наших жителей. И всем нам придётся много и качественно поработать».
Работы по благоустройству также будут проведены на набережной Спортивной гавани, на побережье в районе маяка Токаревская кошка, в Покровском парке, сквере на Борисенко и на других городских территориях.
А в ходе двухмесячника благоустройства и санитарной очистки, стартовавшего с 1 апреля, на улицах краевого центра в круглосуточном режиме ведется очистка дорог и тротуаров. Рабочие убирают прибордюрную полосу, пешеходные зоны, лестницы, виадуки, следят за состоянием урн, моют, красят и восстанавливают декоративные ограждения. Работы проводят специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
Продолжаются во Владивостоке и работы по омолаживающей, формовочной и санитарной обрезке зеленых насаждений. Городские озеленители уже провели обрезку деревьев на Светланской, Верхнепортовой, Уборевича, Бородинской,проспекте Красного Знамени и других.
Вырубка, обрезка, пересадка деревьев и кустарников проходит на основании разрешений на снос зеленых насаждений, выданных городским управлением охраны окружающей среды и природопользования. А в местах незаконного уничтожения зеленых насаждений будут высажены новые деревья. Такое поручение дал специалистам профильных управлений мэрии глава города.
С начала апреля специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) ведут подготовку фонтанов к предстоящему сезону. В состав фонтанного комплекса города входят пять фонтанов на улице Адмирала Фокина, большой светомузыкальный фонтан на Спортивной набережной и водный комплекс на Университетской набережной. Все они с 1 мая вновь заиграют водными струями.
Напомним, что 20 апреля во Владивостоке пройдет большой общегородской субботник, принять участие в котором приглашают всех горожан.
На фото: Владивостокские фонтаны скоро заработают.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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