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Новый мост через реку Крыловка почти готов
Сотрудники Примавтодора завершили асфальтирование проезжей части моста через реку Крыловка в Кировском районе Приморья. Здесь уложено два слоя асфальтобетона. Как сообщили специалисты, в ближайшее время будет разобран временный объезд и движение транспорта переведут на построенный мост.
«В настоящий момент завершаем установку барьерного ограждения на мосту, после чего по нему пустят транспорт. Также продолжается отсыпка земполотна на подходах к мосту. Их асфальтирование пройдет в мае», - добавили в Примавтодоре.
Отметим, что длина самого мостового перехода через реку Крыловка составляет 72 метра, подходов к нему - один километр. Полностью завершить работы на объекте планируется в июне 2019 года.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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