Новый мост через реку Крыловка почти готов

Сотрудники Примавтодора завершили асфальтирование проезжей части моста через реку Крыловка в Кировском районе Приморья. Здесь уложено два слоя асфальтобетона. Как сообщили специалисты, в ближайшее время будет разобран временный объезд и движение транспорта переведут на построенный мост.

«В настоящий момент завершаем установку барьерного ограждения на мосту, после чего по нему пустят транспорт. Также продолжается отсыпка земполотна на подходах к мосту. Их асфальтирование пройдет в мае», - добавили в Примавтодоре.

Отметим, что длина самого мостового перехода через реку Крыловка составляет 72 метра, подходов к нему - один километр. Полностью завершить работы на объекте планируется в июне 2019 года.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.