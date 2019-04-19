Современный сервис и сплоченная команда

Основные слагаемые успеха «Владивостокского морского рыбного порта»

2018 год стал одним из самых успешных в новейшей истории «Владивостокского морского рыбного порта». Сегодня порт представляет из себя современное предприятие с производственными мощностями по обработке до 5,5 млн тонн грузов, 250 тыс. контейнеров в год. А благодаря современному сервису, сплоченной команде и правильно определенным приоритетам компания заслуженно занимает первое место в Российской Федерации по объемам перевалки основной номенклатуры – рыбопродукции.

В 2018 году ОАО «Владморрыбпорт» достигло максимальных за всю историю развития показателей по грузообороту, обработав свыше 4,5 млн тонн грузов, что на 14% выше объема перевалки 2017 года.

Все причалы и склады порта имеют подъездные железнодорожные пути общей протяженностью более 10 километров, которые прилегают к железнодорожной станции Мыс Чуркин Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги – конечному пункту Транссибирской железнодорожной магистрали. Протяженность десяти причалов порта составляет 2020 метров с глубинами от 9,75 до 11,5 метров.

В 2018 году у причалов порта ошвартовано 844 судна. А в период путины одновременно у причалов под погрузо-разгрузочными работами находились до 8 судов с рыбопродукцией и грузами судового снабжения.

«Владивостокский морской рыбный порт» является единственным портом на Дальнем Востоке, способным принимать рефрижераторные суда с допустимой осадкой до 9,5 метров. И это - далеко не единственное преимущество перед другими рыбными портами. Несмотря на интенсивное использование причалов, приоритетом для постановки во «Владморрыбпорт» всегда пользовались рыбопромысловые суда. Вот уже более четырех лет подряд на период с февраля по май у причала порта обрабатывается крупнейшая плавбаза «Всеволод Сибирцев». Принимать плавбазу является очень почетным для рыбного порта, ведь судно каждый рейс бьет новые рекорды улова, а товар, изготавливаемый на базе, предназначается для российского рынка.

Высокая пропускная способность, возможность обработки крупнотоннажных судов, транспортировка рыбопродукции как железнодорожным, так и автомобильным транспортом способствуют росту конкурентных преимуществ рыбного порта. Как следствие, по итогам прошлого года «Владморрыбпорт» занял лидирующую позицию среди портов Российской Федерации по перевалке рыбопродукции, обработав на своих причалах 330 тыс. тонн рыбных грузов, что на 22% больше показателя 2017 года.

Делая ставку на расширение направления перевалки рыбы, «Владморрыбпорт» готовит современную холодильно-складскую инфраструктуру, что позволит серьезно увеличить портовые мощности по перегрузке мороженой рыбопродукции на Дальнем Востоке.

Так, на территории порта резидент Свободного порта ООО «Владивостокский рыбный терминал» в настоящее время реализует масштабный проект по строительству нового холодильного комплекса с единовременной нормой хранения 35 тыс. тонн. Кроме того, в перспективе порт будет готов предоставить оборудование и помещения для создания рыбной биржи и электронной торговой площадки для реализации рыбной продукции.

На данный момент инвестором проведен целый комплекс мероприятий: разработана проектная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проекта, подписан контракт на поставку холодильного оборудования, произведена сертификация оборудования, выделен земельный участок под строительство объекта, разработано техническое задание и проведены земляные работы по устройству котлована для дальнейшего создания фундамента холодильника, разработана рабочая документация на объект.

Материальные ресурсы порта находятся в постоянном развитии: совершенствуются технологические решения, закупается новая техника и оборудование. Не секрет, что сегодня одной из основных задач для морских портов является снижение негативного воздействия портовой деятельности на экологическую обстановку. «Владморрыбпорт» в рамках утвержденной стратегии в прошлом году закупил современное оборудование для уборки территории - промышленный пылесос производства Италии.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.