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Tele2 и фонд "Навстречу переменам" в поиске новых социальных предпринимателей
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Цель конкурса «Навстречу переменам – 2018» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 15 июня 2018 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.
Конкурс будет проходить в несколько этапов:
15 апреля – 15 июня 2018 года социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда;
16 июня – 30 июня 2018 года состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники фонда и компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;
1 июля – 15 августа 2018 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса;
16 августа – 1 ноября 2018 года участники, прошедшие в полуфинал, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;
22 ноября 2018 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и представителей крупного бизнеса, куда входят Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также в состав жюри войдут дети сотрудников компаний-партнеров. Эксперты оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества автора.
В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам – 2018» жюри отберет 10 проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.
Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.
В конкурсе «Навстречу переменам – 2017» приняли участие более 400 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства.
Победителями стали:
Наталья Ремиш из Москвы. Мультимедийный проект «Детям о важном» создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение.
Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен из Ростова-на-Дону. Мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций.
Елена и Андрей Панфёровы из Пензы. Интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков. Основная цель семинаров – побудить детей к здоровому образу жизни.
Ирина Зимницкая из Омска. Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики. В нем лечат тяжелобольных детей, которым не могут помочь другие профильные организации.
Татьяна Мерзлякова из Казани. Телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих детей. Она включает образовательную часть и мультфильмы с сурдопереводом или на языке жестов. В программе участвуют слышащие и неслышащие ведущие.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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