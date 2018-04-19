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Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"

19 Апреля 2018, 10:31 | Приморье

18 апреля во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2017 года, организаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края.

 


 

По традиции итоги голосования в финале хранятся в секрете вплоть до церемонии, которая прошла в большом зале Приморской краевой филармонии. Здесь и стали известны имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».

«Компанией года Приморского края-2017» стал «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО), который в прошлом году установил исторический рекорд перевалки грузов  обеспечило большие платежи в региональный бюджет.

 


 

Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:

Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» (ПАО)

Приморский филиал «Авиакомпании «Аврора», который обеспечил местными рейсами Владивосток с приморской глубинкой.

«Спассцемент» (АО), которое которое обеспечило подъем стройиндустрии региона.

«Менеджером года Приморского края-2017» признан  АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС групп»

Лауреатами по итогам 2017 года стали

ВОРОБЬЕВ Константин Иванович, топ-менеджер ООО «Акцент»  

ЕФРЕМОВ Александр Владимирович, генеральный директор ГК «Доброфлот»

ЩЕРБАКОВ Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Тернейлес».

В прошлом году впервые по инициативе Партнера Краевой Бизнес-Премии – Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей была учреждена новая номинация «Почетный менеджер Приморского края». Этого звания сегодня удостоен бессменный руководитель завода «Варяг» ЛЕОНОВ Евгений Николаевич. Четверть века у руля. Он не только спас от разрухи оборонное предприятие, но и вдохнул новую жизнь в машиностроительный завод.

«Развивающийся бизнес Приморского края-2017» формирует новое бизнес-лицо края. Победителем в этой номинации признан «Авиаполис Янковский» (ООО), который в окрестностях аэропорта Владивосток построил современные складские комплексы класса А, но и открыл промышленный парк.  Знаки Лауреата Бизнес-Премии по итогам прошлого года получили:  

Арсеньевский завод «Аскольд» (ПАО), который форсированно осваивает выпуск гражданской продукции;

Приморский завод «Европласт»,  использовавший льготы резедента ТОР «Надеждинская» для роста и обеспечил свыше 64% дальневосточного рынка тарой.

«Хендэ Михайловка агро» - еще один резидент ТОР «Михайловская».

Но о бизнесе приморцы судят по потребительским товарам и услугам. И их слово весомо в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2017». Здесь победителем стала совсем не бизнес-структура. За социальную функцию и просветительскую миссию победителем признан Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН. 

Лауреатами Премии также стали:

За привлекательные рабочие места – Приморское управление «Газпром трансгаз Томск»;

За обеспечение широкого доступа приморцев к Интернету – Приморский филиал «Ростелеком»;

За организацию торгово-развлекательного комплекса нового формата – ТРК «Седанка Сити».

Как рассказали в оргкомитете XIV Бизнес-Премии Приморского края,  14-ю Бизнес-Премию поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2»,  ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER». Информационное сопровождение – десятки медиаструтур региона. Благодаря их поддержке, участие в конкурсе бесплатное, отбор – рейтинговый, а значит победители  избраны объективно.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: бизнес-премия 



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