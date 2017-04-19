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"Ростелеком" провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ "Океан"
Сотрудники «Ростелекома» провели мастер-класс по профессиональному мастерству для участников смены «Океан» – территория возможностей». Мероприятие прошло на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» во Владивостоке.
Ребята узнали об особенностях профессий специалистов информационной безопасности, кабельщиков-спайщиков и инсталляторов. Под руководством сотрудников «Ростелекома» участники попробовали провести монтаж оптической муфты и сварить оптоволокно. Специалисты рассказали, какие навыки необходимы для этой работы.
«Варить «оптику» очень интересно. Это такой процесс, в котором важны точность, аккуратность и внимательность. Я рад, что мне удалось познакомиться с сотрудниками «Ростелекома» и посоветоваться о выборе моей будущей профессии. Запомнился опыт с микроволновкой. Удивило, что именно этот прибор может снизить скорость Wi-Fi у нас дома», – поделился своими впечатлениями Алексей Онищук, участник смены.
На уроке участникам смены рассказали, как появился интернет, менялись скорости передачи данных и объемы передаваемой информации. Ребята смогли сравнить скорости медных и оптических технологий, проверить от чего зависит сигнал Wi-Fi.
«Мы рассказали об особенностях работы в сфере телекоммуникаций. Кроме того, ребята на своих устройствах проверили, как меняется скорость Wi-Fi в зависимости от определенных условий. Надеемся, что наш мастер-класс поможет им в выборе профессии», – отметил диспетчер блока технической инфраструктуры Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Валетов.
Напомним, что 28 октября 2015 года компания «Ростелеком» и Всероссийский детский центр «Океан» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Ростелеком» обеспечит подготовку и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ВДЦ «Океан» с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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