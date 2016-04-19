Из аварийного жилья в новое комфортное

Муниципалитеты заверили губернатора, что сдадут программное жилье

Программе переселения людей из аварийного жилья в Приморье удиляется особое внимание. В начале апреля губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел с главами муниципалитетов совещание, на котором были рассмотрены вопросы ее реализации. Выяснилось, что в четырех из пяти проблемных муниципалитетов по выполнению этой программы переселение из аварийного жилья все же успешно решается, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщил директор департамента градостроительства Приморского края Евгений ДОБРЫНИН, в настоящее время достигнуты договоренности о завершении строительства домов для переселенцев уже к концу следующего месяца.

В настоящее время в Приморском крае завершается выполнение задач второго этапа региональной Программы переселения граждан из аварийного жилья. По ней необходимо расселить жильцов из 558 аварийных домов. К настоящему времени новоселье отпраздновали семьи уже из 325 объектов подлежащих сносу. Окончательно завершить переселение граждан из жилищного фонда, признанного в крае аварийным до 1 января 2012 года, предстоит к 1 сентября 2017 года.

Главы муниципалитетов проинформировали о том, что для этого делается. По словам главы Хасанского района Сергей ОВЧИННИКОВА, в Славянке пришлось разорвать отношения с прежним подрядчиком, который не справлялся со своей задачей, – с компанией «Дальневосточный консалтинг». Местные власти теперь занимаются вопросом возврата через арбитраж выплаченных ей авансовых платежей. Не дожидаясь решения этого вопроса, на строительные площадки в двух поселениях этого района вышел новый подрядчик, пообещавший завершить работы в срок. О том, что это реально, можно судить по тому, что за два последних месяца строительства, например по дому в Посьете, осталось выполнить только отделочные работы и внутренние сети.

В Лесозаводском городском округе, как сообщил его глава Андрей СУХАНОВ, чтобы завершить запланированное строительство в срок, пришлось заключить договор субподряда с еще одной компанией. Подрядившаяся на выполнение работ по двум программным объектам компания ООО «Алгоритм», сильно отстала от графика. Чтобы наверстать время, на стройках была введена двухсменная работа.

Неординарная ситуация возникла по строящемуся дому в Надеждинском районе в п. Новом. Работавший на нем подрядчик не смог выполнить свое обещание завершить его возведение в октябре прошлого года. Глава района Алексей ГУБАРЕВ отметил, что был найден новый подрядчик, разработана смета по достройке. Но бывший подрядчик категорически отказался от заключения договора на переуступку прав подряда своему конкуренту.

Владимир Миклушевский в сложившейся ситуации потребовал от руководства Надеждинского района: «Если вы не можете договориться, то подключайте профильного вице-губернатора, правоохранительные органы. Компания, нарушившая сроки строительства, уже показала свою профнепригодность, поэтому вопрос нужно решать быстро и кардинально».

На совещании было отмечено, что особенно больным остается вопрос завершения строительства четырех программных жилых домов в Находкинском городском округе. Готовность объектов сегодня составляет около 67%, и работы на них приостановлены.

Губернатор в очередной раз напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за выполнение программы и о штрафах, которые ждут тех, кто с ней не справляется. По его мнению, все возможности для успешной реализации программы имелись, и оправдания ее срыва неуместны.

Строителям надо ценить возможность работы на бюджетных объектах и трезво рассчитывать свои возможности, потому что, теряя объект, они теряют деньги. Надо понимать, что у заказчика всегда есть альтернатива – другой подрядчик. Да и вице-губернатор Олег ЕЖОВ не раз рекомендовал главам муниципалитетов, в которых подрядчики не справляются со своей задачей по программе, не терять времени на уговоры, чтобы они брались и быстро и недорого строили, а отказываться от недобросовестных услуг и приобретать жилье для переселенцев из аварийных домов в имеющемся качественном жилом фонде. Он же отмечал, что в прошлом году в рамках этой программы в десяти муниципалитетах было построено 15 многоквартирных домов, и фактически сегодня в ней участвуют практически все районы Приморья.

В ходе традиционного объезда муниципальных образований края, состоявшегося на минувшей неделе, губернатор Владимир Миклушевский побывал в домах, строящихся по Программе переселения людей из аварийного жилья.

Особенно трудный разговор в ходе рабочего совещания в Партизанске по реализации программы состоялся опять же по Находке, где график ввода нескольких домов в целом на 161 квартиру для переселенцев сорван. Уже упомянутая компания «Дальневосточный консалтинг», по словам руководителя городского округа Андрея ГОРЕЛОВА, просто ушла со стройки, не согласившись работать далее по действующему контракту и требуя его пересмотра. При этом проверка компании выявила приписки по выполнению ею работ, а окончательный расчет со строителями по условиям договора возможен исключительно после сдачи объектов, то есть пересмотра условий быть не может.

Губернатор отметил, что недобросовестные подрядчики должны уйти с рынка, и ими уже занимаются правоохранительные органы. Однако это не снимает личной ответственности главы Находки за реализацию программы в городе и переселение в установленные сроки людей из нечеловеческих условий проживания. Тем более что деньги на программу выделяются сегодня в полном объеме и идут на эти цели сразу из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Вероятно, уже в ближайшие дни брошенные строителями стройплощадки Находки смогут ожить.

Маршрут поездки прошел через с. Екатериновка Партизанского района, где 56 семей переселенцев из аварийного жилья получили квартиры в двух домах необычной круглой формы. Глава района Константин ЩЕРБАКОВ сказал, что эти дома строились в рамках первого этапа программы опять же компанией «Дальневосточный консалтинг», которая затянула плановые сроки строительства и не смогла выполнить все свои обязательства по контракту. Тем не менее проблема была решена.

Более приятные впечатления у главы региона оставило посещение программных объектов в Шкотовском районе и Артеме.

Посещение нового трехэтажного дома в Шкотово оказалось накануне вручения 16 семьям переселенцев ключей от квартир. Этот объект строился по двум этапам программы сразу, и уже полностью готов к новосельям – выполнена отделка квартир, и, к удивлению новоселов, установлены пластиковые окна, сантехника, водонагреватели, плиты, подвешены люстры и натяжные потолки.

Глава п. Шкотово Ирина БРОВЧЕНКО отметила, что здесь тоже были проблемы с подрядчиком, и поблагодарила главу края и департамент градостроительства Приморья за личное вмешательство, которое позволило разрешить спорные вопросы, тормозившие строительство.

В целом в Шкотовском районе проблема переселения из аварийного жилья успешно решается. В прошлом году в рамках этой программы был введен дом в п. Смоляниново, а недавно еще один дом в п. Подъяпольском. Таким образом, задачи программы в районе к сегодняшнему дню практически выполнены.

В Артеме губернатор посетил два четырехэтажных дома, строящихся по программе на ул. Шишкина, и выразил глубокое удовлетворение строительной ситуацией, которая сложилась здесь.

Переселение людей из аварийного фонда в этом городе идет с опережением графика. Как сказал глава городского округа Владимир НОВИКОВ, артемовцы приступили уже к выполнению третьего этапа программы, и во втором полугодии этого года здесь получат новые квартиры еще 176 семей из категории «аварийщиков». А на будущий год планируется переселить еще 240 семей, и на этом обязательства города по программе будут окончательно выполнены. Глава Артема отметил, что на объектах по программе здесь работает надежная компания, которая в прошлом году здесь и в Дальнегорске ввела шесть многоквартирных программных домов плюс детский сад на 200 мест.



