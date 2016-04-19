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В Приморье вынесен обвинительный приговор двум коммерсантам за сбыт дериватов амурского тигра
В Приморье 18 апреля мировым судьей судебного участка № 62 г. Уссурийска вынесен обвинительный приговор двум коммерсантам по статье 258.1 УК РФ - за незаконное приобретение и сбыт шкуры и костей амурского тигра, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В феврале 2013 года двое жителей приморского города Уссурийска были задержаны сотрудниками полиции при попытке реализовать шкуру и кости амурского тигра за 960 000 рублей. Уголовное дело возбуждалось по статье 175 УК РФ - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В ходе следствия было установлено, что данные граждане являлись охотниками со стажем более 5 лет, и им было хорошо известно о действующем с 1947 года запрете на охоту и оборот дериватов амурского тигра, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
После изменений законодательства, принятых в июле 2013 года, действия подозреваемых были переквалифицированы по специальной статье 258.1 УК РФ – оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами.
«Оборот включает в себя не только куплю-продажу, дарение, но и перевозку, пересылку и хранение дериватов. Именно такого запрета на оборот особо ценных животных под угрозой уголовного наказания, отмечу, более 10 лет добивался WWF России для устранения коммерческой мотивации браконьерства», - говорит Ольга Жеребкина, старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России.
Как поясняет юрист, до введения в действие статьи 258.1 УК РФ, к уголовной ответственности привлекались лишь браконьеры, незаконно добывающие животных (ст. 258 УК РФ), либо лица, приобретающие или сбывающие имущество, добытое преступным путем (ст. 175 УК РФ). Однако люди, которые хранили, перевозили, пересылали дериваты краснокнижных животных, оставались безнаказанными, так как эти деяния не попадали под действие Уголовного кодекса.
Судебная практика доказала необходимость данной нормы в сохранении особо ценных животных. Так, в Приморском и Хабаровском краях, по данным WWF России, судами за три года действия данной статьи вынесены 11 обвинительных приговоров по ст. 258.1 УК РФ – по факту незаконного оборота частей и дериватов особо ценных животных: амурского тигра и дальневосточного леопарда.
По факту незаконной охоты на этих редких краснокнижных кошек с 2010 по 2015 годы было возбуждено 13 уголовных дел, к уголовной ответственности удалось привлечь только 6 браконьеров. Как известно, незаконная охота в основном совершается в условиях неочевидности и относится к трудно раскрываемым преступлениям.
«Целью таких экологических преступлений являются корыстные побуждения, легкая нажива в результате незаконного природопользования. Это еще раз подтвердило дело коммерсантов из Уссурийска, пытавшихся сбыть шкуру и кости амурского тигра, - говорит О. Жеребкина. – Не смотря на то, что за истечением срока давности подсудимые освобождены от назначенного наказания, судом их вина была доказана и вынесен обвинительный приговор».
Как отмечает юрист, данные обстоятельства освобождения от уголовной ответственности не являются реабилитирующими и могут лечь на плечи близких родственников нарушителя. Так, например, одно из требований к кандидатам, поступающим на службу в правоохранительные органы или государственную службу - отсутствие судимых родственников. Так что незаконной торговлей тигриными дериватами эти бизнесмены перекрыли дорогу своим детям и внукам.
Фото: автор Владимир Филонов / WWF России.
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