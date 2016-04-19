ДНС развивает новые направления и строит в Приморье "Авиаполис Янковский"

Деловая газета "Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2015" - компанию ООО «ДНС Приморье».

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Компания ДНС давно и хорошо знакома не только жителям Приморья, но и всей страны – фирменные магазины с дружелюбным Дэнисом на фасаде открыты более чем в 400 городах РФ. За 18 лет существования, ДНС стал одним из лидеров цифрового ретейла. Однако на достигнутом останавливаться не собирается: компания стремительно развивается, диверсифицируя бизнес и открывая новые направления.

«Новые идеи не нужно придумывать, - считает генеральный директор компании ДНС Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, - они витают в воздухе. А предпринимателю нужно брать и воплощать их в жизнь. Конечно, открывая новое направление, мы просчитываем экономический эффект, но в первую очередь идем от потребностей – своих, партнеров по бизнесу, жителей региона».

Именно этот принцип использовался в 1998 году, когда компания открыла свой первый магазин во Владивостоке в то время, когда сетевой розничной торговли в Приморье фактически не было. Получив первый, вполне успешный опыт развития торговых сетей, компания начала тиражировать историю успеха, открывая магазины сначала в Дальневосточном регионе, а потом и по всей России. Сегодня основной бизнес компании сосредоточен по ту сторону Уральских гор. Однако управлять им топ-менеджмент ДНС продолжает из центрального офиса во Владивостоке.

«Конечно, управлять удаленно таким большим коллективом достаточно сложно, наверное, делать это из центра России было бы удобнее, - говорит Дмитрий Алексеев. – Но мысли по поводу отъезда из Приморья у нас нет, тем более что сейчас мы видим много возможностей для развития именно здесь».

Развитие бизнеса на родной приморской земле всегда было приоритетом для компании. Так, осознав необходимость открытия собственного производственного подразделения, ДНС построил в пригороде Артема завод по выпуску высокотехнологичной продукции: компьютеров, телевизоров, мониторов и ноутбуков. Сегодня компания реализует и еще один масштабный проект – строительство авиаполиса «Янковский», который одним из первых получил статус резидента Свободного порта Владивосток.

Досье "Золотого Рога": «Авиаполис Янковский» (названный так в честь известного дальневосточного предпринимателя начала ХХ века и за свою географическую близость к Владивостокскому аэропорту) сегодня специализируется на хранении и перевалке самых различных товаров - от стройматериалов до продуктов питания и одежды. Все складские мощности комплекса заняты на 100%. Производственные помещения также постепенно находят своих арендаторов.

«Начиная реализовывать проект «Янковский», мы в первую очередь задумывались о решении проблемы нашего бизнеса, - рассказывает Дмитрий Алексеев. - Когда нам понадобились склады под наши нужды, мы обнаружили, что с этим во Владивостоке очень большие проблемы. Сначала построили комплекс для себя, потом поняли, что это будет востребовано не только для нашей компании, начали это развивать, набрались опыта и идем дальше в этом направлении. Кто-то сетует на то, что на Дальнем Востоке слишком много проблем. А мы считаем, что для развития бизнеса это даже очень хорошо. Потому что для бизнесмена все нерешенные проблемы – это возможности. И мы, по мере сил, будем стараться превращать их в полезные продукты. Тем более сейчас на Дальнем Востоке появляются новые инструменты для развития бизнеса».

Новые проекты, а их в недрах компании зреет немало, руководство ДНС планирует реализовывать в том числе и с использованием новых механизмов поддержки бизнеса. И все они в итоге, по мнению генерального директора ДНС, должны сделать Приморье регионом не только комфортным для бизнеса, но и удобным для повседневной жизни каждого жителя.

«ТОРы и СПВ - это хорошая возможность для развития бизнеса. И новые проекты, о которых мы сейчас думаем, конечно, будем реализовывать с использованием этих инструментов. Это очень нужная вещь. Но только нужно понимать, что это не панацея. Приморье должно быть местом для комфортной жизни, и на это должны быть направлены усилия и власти, и бизнеса. А новые инструменты только позволяют выявить скрытый потенциал роста», - считает генеральный директор ДНС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.