Государственные услуги становятся доступнее для предпринимателей

Общение предпринимателей с государственными органами становится проще

Все большее количество государственных услуг предприниматели могут получить в электронном виде благодаря порталу госуслуг - его возможности значительно расширились и позволяют не только зарегистрировать ИП или юрлицо, но и получить лицензию на торговлю алкоголем или разрешение на перевозку пассажиров, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме этого, уже сегодня на сайте доступны услуги таких ведомств, как ФСС России, ФСБ России, Росстандарт и Росрыболовство. Также личный кабинет юридического лица дает возможность просматривать и изменять данные организации, добавлять филиалы, управлять списком сотрудников и предоставлять доступ к различным информационным системам через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«На портале госуслуг появился специальный раздел, в котором собраны все сервисы, предоставляемые предпринимателям, - говорят специалисты департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края, который согласно государственной программе Приморского края «Информационное общество» является региональным оператором портала. - Здесь можно узнать, как стать индивидуальным предпринимателем, познакомиться с порядком регистрации в Фонде социального страхования и ПФР, а также оплатить госпошлины за соответствующие процедуры. Страница, на которой собраны госуслуги для индивидуальных предпринимателей, является частью бета-версии портала. Чтобы воспользоваться представленными здесь возможностями, индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться. После прохождения этой процедуры пользователь получает доступ ко всем государственным электронным услугам».

«Возможности, которые перед предпринимателями открывает портал госуслуги, расширяются постоянно, - говорит руководитель автосервиса из Уссурийска Никита ЖИГАЙЛОВ. - Теперь мне не нужно ходить в государственные органы для получения различных справок и документов несколько раз, я могу составить свою заявку на портале и ждать приглашения, в том числе и в госорганы, которые находятся во Владивостоке. Это очень экономит время, которое предприниматель может потратить на более важные и нужные дела».

Но развитием портала работа по предоставлению электронных государственных услуг бизнесу не заканчивается. Сегодня в Приморье всерьез задумались о специализированных МФЦ для предпринимателей. Предполагается, что единые окна будут ориентированы преимущественно на малый и средний бизнес. Здесь предприниматели смогут оформить заявление на получение льгот и субсидий, воспользоваться услугами кредитных учреждений. Плюс к этому малый бизнес с помощью МФЦ будет участвовать в госзакупках.

«Предприниматели и сегодня могут получить некоторые услуги в МФЦ. Например, зарегистрировать ИП или юридическое лицо, получить лицензию на торговлю алкоголем или разрешение на перевозку пассажиров. Популярность данных услуг растет», - сообщила представитель МФЦ Приморского края Анна БАЛКАРОВА.

В том, что профильные единые окна Приморью необходимы, уверены и бизнесмены - это еще более упростит предпринимателям получение всех госуслуг.

На сегодняшний день у предпринимателей уже есть возможность оформить документы в режиме одного окна.

«Всего из 194 услуг МФЦ 32 - предоставляются бизнес-сообществу. Самые популярные из них - выдача разрешений на осуществление деятельности, услуги Росреестра и другие. В прошлом году было принято 328 заявлений на регистрацию юридических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. В этом году планируем увеличить количество заявителей до 552», - отмечает руководитель Департамента информатизации Приморского края Илья КРАСИЛЬНИКОВ.

По словам руководителя ведомства, спектр услуг для предпринимателей будет расширен.

«МФЦ края в этом году начнут оказывать консультативную помощь совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены Приморья смогут получить информацию о финансовой поддержке и участию в закупках», - сообщил он.

Илья Красильников также добавил, что на сегодняшний день в Приморье многофункциональные центры открыты во всех муниципалитетах и рассчитаны на обслуживание до 1,5 миллионов заявителей в год.

«Количество МФЦ в регионе в 2016 году увеличится до 220. По поручению Губернатора департамент также проработает возможность перевода в электронный вид всех оставшихся государственных услуг, которые сегодня предоставляются исключительно в бумажном виде», - сообщил он.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

МНЕНИЕ

Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае:

- Механизм предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» через МФЦ исключает прямой контакт между предпринимателем-заявителем и чиновником, предоставляющим государственную (муниципальную) услугу. Это важно для улучшения бизнес климата, так как прямым образом влияет на недопущение коррупционных взаимоотношений между предпринимателями и чиновниками в процессе получения этих услуг и сокращение срока их предоставления.

Из 194 предоставляемых МФЦ услуг сегодня 32 предназначены для бизнеса. Считаю, что их количество должно увеличиваться, так как это ведет к сокращению различных согласований и в конечном счете, сокращает сроки получения услуг для бизнеса, для которого «время-деньги».