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В Приморье потенциальных работодателей приглашают к процессу подготовки кадров
О том, что промышленность Приморья остро нуждается в рабочих кадрах, говорили уже неоднократно и на разных уровнях, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Но до сих пор, если не брать во внимание отдельные положительные примеры взаимодействия средних учебных заведений и предприятий, системной работы в этом вопросе как-то не получалось: предприятия самостоятельно искали выходы из сложной кадровой ситуации, а колледжи готовили кадры согласно государственным нормативам без учета мнения будущих работодателей.
Сегодня ситуация меняется коренным образом - это стало понятно из заседания круглого стола «Актуальные проблемы подготовки специалистов машиностроительного профиля на основе сетевого взаимодействия», который состоялся на прошлой неделе в Колледже машиностроения и транспорта. Целью мероприятия было привлечение потенциальных работодателей к процессу подготовки кадров, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Первым слово взял директор КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» Василий НАЛОМА. Он рассказал, что на сегодняшний день основной проблемой для учебного заведения являются набор на бюджетные места и обновление материально-технической базы. Именно к этой работе колледж планирует привлечь партнеров.
«В настоящее время в колледже обучается порядка 500 студентов, - говорит директор. - Мы готовим специалистов не только для РЖД, но и для предприятий города и края. В этом году зимой мы уже выпустили 80 человек. Еще 50 выпускников выйдут из наших стен в июне этого года. В колледже организован центр содействия трудоустройству, поэтому проблем с поиском работы у наших выпускников практически не возникает. Однако нам бы хотелось более тесно сотрудничать с потенциальными работодателями в вопросах профориентации школьников - в этом году мы получили госзадание подготовить 325 специалистов по рабочим программам. Что касается материальной базы, то мы ее серьезно обновили, потратив на это около 6,5 млн рублей. Помог нам в этом вопросе «Дальприбор». Хотелось бы и дальше продолжить сотрудничество с нашими партнерами».
О том, что партнерам - учебным заведениям и работодателям - необходимо выходить на новый уровень взаимодействия, говорила в своем выступлении и заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ.
«Буквально на днях губернатором Приморья подписан документ - комплекс мер по развитию профессионального образования. И вся наша работа, начиная с 2016 года, будет строиться ориентируясь на посылы этого документа. Одно из направлений - мы его недавно обсуждали в Арсеньеве с депутатами краевого Законодательного Собрания - это консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы среднего профессионального образования. Мне бы очень хотелось, чтобы по направлению «Машиностроение», нам эти меры удалось реализовать».
Первый вопрос, в котором учебные заведения и предприятия должны найти общий язык, - это профориентация школьников. По словам заместителя директора по учебно-методической работе КГБ ПОУ «КМТ» Галины ПОПОВОЙ, к сожалению, профессии машиностроения не пользуются спросом у выпускников школ: «Поэтому сегодня нам вместе нужно работать над тем, чтобы привлечь школьников к этому направлению подготовки». В качестве мер было предложено проводить уроки технологии в старших классах на базе колледжа - тогда, по мнению участников круглого стола, школьники могли бы на собственном опыте понять профессию и вопрос выбора будущей специальности для многих был бы решен в сторону машиностроительных профессий. К этому же процессу могли бы подключиться и потенциальные работодатели, рассказывая о своих предприятиях, социальных программах и о том, что они сегодня готовы брать молодых людей на работу и платить им достойную зарплату. К такой работе предприятия отрасли готовы. Как отметила заместитель директора ОАО «Варяг» по кадрам Александра БАЛАКЕРСКАЯ, «мы готовы помогать колледжу в вопросах профориентации».
Кстати, в том, что, получив профессию, молодые люди найдут работу, сомневаться не стоит. По словам Елены ГРУШУНОВОЙ, начальника отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края, в базе службы занятости населения предприятия машиностроительного комплекса разместили порядка 500 вакансий. Наибольшая потребность - в сфере судостроения и судоремонта. Наибольшее количество вакансий зарегистрировано на таких предприятиях, как Славянский СРЗ, Находкинский СРЗ и Ливадийский СРЗ.
«Востребованы и выпускники, - говорит Елена Грушунова. - Мы со своей стороны занимаемся мониторингом рынка выпускников. За последние годы количество обратившихся в службу занятости населения выпускников значительно снизилось. По рабочим направлениям в машиностроении обращения единичны». Стоит отметить, что выпускники успешно трудоустраиваются не только на приморских предприятиях - из зимнего выпуска Колледжа машиностроения и транспорта 6 человек уехали по приглашению работодателя в Комсомольск-на-Амуре.
Постепенно растет и средний уровень заработной платы в отрасли - по итогам 2014 года (по данным департамента промышленности и транспорта Приморского края) он вырос на 15% и достиг 39 727 рублей в месяц.
Говорили участники круглого стола и о внедрении практикоориентированной дуальной модели в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. То есть, по сути, возвращается та форма работы, которая была раньше: получив азы профессии в учебном заведении, ученик приходит на предприятие и там работает с наставником. В Приморье элементы этой системы уже опробованы на базе Большекаменского судостроительного колледжа и завода «Звезда», ДЦСС заключил соглашения уже с четырьмя колледжами в Приморском крае. В рамках такого сотрудничества, со студентами, начиная с первого курса, заключены тройственные договоры. И каждому студенту этого направления выплачивается стипендия. На третьем курсе эти ребята по дуальной модели становятся рабочими и получают зарплату будучи еще студентами, а преподавателям спецдисциплин, то есть наставникам, осуществляется доплата.
«Такую же модель нам хочется внедрить и в подготовке кадров для машиностроительной отрасли, - говорит Екатерина Черновицкая. - Работодатели могут выбрать себе будущего работника и вести его, мотивируя после окончания учебы прийти на предприятие. И молодой человек будет понимать, где он потом будет работать, в каких условиях и с какой заработной платой».
Как говорят руководители кадровых служб предприятий, они не против работать по такой модели, но одной из помех закрепления работника на предприятии зачастую становится тот факт, что окончание учебы в колледже совпадает с призывом молодых людей в армию. Получается, что предприятие уже подготовило специалиста под себя, а он уходит на год. «Хорошо было бы, если бы ребята при условии трудоустройства на предприятия военно-промышленного комплекса получали отсрочку от армии», - говорят работодатели. Но, к сожалению, такого послабления для выпускников учреждений СПО не предусмотрено. А значит, кадровой службе предприятия нужно думать о том, как замотивировать молодого человека вернуться на предприятие после демобилизации. Такой опыт, кстати, в Приморье имеется. Например, завод «Звезда» в прямом смысле ждет своих работников из армии - пишут им письма, шлют посылки - и в результате 90% ребят после армии возвращаются работать на завод, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Если говорить о проблемах, то представители предприятий машиностроения озвучили и еще одну, которая очень мешает закреплению молодежи на предприятиях. Это жилищный вопрос. «Это основная проблема на сегодняшний день, - говорит директор по кадрам и социальным вопросам ОАО «Дальприбор» Геннадий ДОНЧАК. - Уже несколько лет предприятиям обещают выделить землю для строительства жилья для работников, но обещания так и остаются словами».
Со спикером были согласны и другие участники круглого стола. Так, начальник отдела кадров ОАО «Радиоприбор» Юлия ЮЛИНА обратилась к департаменту образования и науки с просьбой сохранить за выпускниками Колледжа машиностроения и транспорта, трудоустроившимся на предприятие, место в общежитии хотя бы на год. «В прошлом году мы брали учеников - студентов колледжа, заключали с ними ученические договоры и остались довольны. Мы бы взяли и больше - у нас есть такая потребность, но большинство парней - иногородние, а мы не можем предоставить им жилье, поэтому они вынуждены уезжать».
В общем, основные точки взаимодействия в ходе круглого стола были найдены. Теперь дело за конкретной работой как со стороны колледжа, так и со стороны предприятий. Не останется в стороне от этого процесса и государство. «В реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО, государство планирует вложить 5 млрд. Если мы эту тему начнем развивать, мы можем рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета», - сказала в завершение встречи Екатерина Черновицкая.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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