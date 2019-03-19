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Уссурийский зоопарк "Чудесный" не вписался в статус крестьянско-фермерского хозяйства

19 Марта 2019, 17:30 | Приморье

Один из частных зоопарков Приморья из-за нарушения его собственником земельного законодательства оказался на грани закрытия

Уссурийский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Приморскому краю выявил, что некая предпринимательница З. на территории своего крестьянско-фермерского хозяйства площадью около 1,8 га, расположенного на землях сельхозназначения, осуществляет несовместимую со статусом участка деятельность – держит частный зоопарк, в котором имеются крупные дикие животные – тигр, лев, рыси, волки, лисы, пума и различные копытные.

Владелицу зоопарка, замаскированного под фермерское хозяйство, привлекли к административной ответственности, предъявив штраф в размере 20 000 рублей. Кроме того, инспекторы государственного земельного надзора выдали ей предписание об устранении выявленного ими нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации. То есть, либо зоопарк должен быть ликвидирован, либо участок земли – поменять свое назначение. Первое вероятнее. Если нарушение не будет устранено, то следующее наказание зоопредпринимательницы будет более строгим. 

Фото с сайта Ussurzoo.ru.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: зоопарк  Чудесный 



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