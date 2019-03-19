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Заводу "Звезда" в Приморье требуется более 3,8 тысячи рабочих рук
АРЧК ДВ и ДЦСС подписали дорожную карту по привлечению кадров на судоверфь «Звезда»
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» подписали дорожную карту по реализации плана совместной деятельности на 2019 год, в которой представлены мероприятия по взаимодействию сторон в сфере развития человеческого капитала в интересах Судостроительного комплекса «Звезда» - резидента ТОР «Большой Камень».
Среди них – реализация проектов в области кадрового обеспечения «Звезды», мероприятия по адаптации и обустройству переехавших работников, совместные проекты АРЧК ДВ и АО «ДЦСС» с образовательными организациями региона. Общая потребность ССК «Звезда» в специалистах различного профиля на 2019 год составляет более 3,8 тысячи человек.
«Сотрудничество АРЧК и «ДЦСС» продолжается уже не первый год, а отработанные нами механизмы взаимодействия показали свою эффективность, - прокомментировал подписание документа заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев. - Для привлечения высококвалифицированных кадров на ССК «Звезда» нами был открыт проектный офис. В течение 2018 года велась работа по привлечению в Большой Камень профессионалов из Санкт-Петербурга, Астрахани и Симферополя. В ближайших планах – запуск проектов по привлечению кадров в Приморье из Новосибирска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Особое внимание уделяется трудоустройству на верфи местных специалистов».
Досье "Золотого Рога"
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению Президента России. Верфь «Звезда» предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. На сегодня портфель заключенных заказов верфи насчитывает 37 судов. В настоящее время на верфи работают около двух тысяч человек, из них 89 % - жители Дальнего Востока. К 2024 году на «Звезде» будут работать свыше 7 тысячи человек. Первоочередное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в г. Большой камень и строительству жилых домов для сотрудников судоверфи. Уже сданы и заселены два дома, ведётся активное строительство целого квартала. Всего до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.
Подписанная дорожная карта предусматривает участие АРЧК ДВ в проведении ярмарок вакансий для «ДЦСС», работу по дистанционному подбору кандидатов в соответствии с кадровой потребностью предприятий, сопровождение «ДЦСС» на портале «Работа на Дальнем Востоке», размещение актуальных вакансий в сети Интернет.
«Реализация мероприятий дорожной карты станет значимым элементом решения кадровых потребностей ССК «Звезда». Проект создания судоверфи является очень масштабным и особо значимым для развития Дальнего Востока. Потребность в специалистах очень высокая и совместная работа с Агентством по развитию человеческого капитала будет способствовать наиболее эффективному решению задачи обеспечения производства ССК «Звезда» квалифицированными специалистами», - отметил врио генерального директора АО «ДЦСС» Константин Лаптев.
ДЦСС на постоянной основе ведет масштабную работу по привлечению новых кадров на «Звезду». В 2019 году на базе Дальневосточного судостроительного колледжа будут открыты новые направления подготовки таких специалистов как сборщики корпусов металлических судов и электрогазосварщики. В прошлом году в колледже обучались 100 человек, в этом году планируется увеличить количество обучаемых до 200 человек. При этом осуществляется сотрудничество с учебными заведениями - трудоустройство выпускников, подготовка студентов по целевым договорам, проводятся дни предприятия и ярмарки вакансий.
В регионе открыты три «Роснефть-класса» по направлению «Судостроение» в рамках корпоративной программы подготовки кадров «школа – вуз – предприятие».
К работе с обеспечением «Звезды» кадрами также привлечены центры занятости по всей стране, осуществляется информирование о вакансиях через СМИ.
Досье "Золотого Рога"
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) создано в 2015 году в целях обеспечения квалифицированными кадрами компаний-резидентов Территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток, а также инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Миссия Агентства - обеспечение роста и развития человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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