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Началось голосование в полуфинале XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
Ежегодная Бизнес-Премия Приморского края стартовала в конце февраля. Ее организаторами на протяжении 15 лет являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Оргкомитет и Экспертный совет конкурса в этом году возглавил вице-губернатор Приморского края Богданенко Константин Сергеевич.
Бизнес-Премия традиционно проводится в два тура голосования. Первый тур голосования продлится до 2 апреля. Из ТОП-25 компаний и менеджеров в четырех номинациях эксперты выберут по четыре финалиста. В апреле пройдет второй тур голосования. Свой голос в пользу лучшей компании и менеджера могут отдавать не только эксперты, но и жители Приморья. Опубликованные в газете «Золотой Рог» бюллетени ТОП-25 доступны для широкого голосования.
Отдать свой голос за лучших представителей бизнеса Приморья можно на официальном сайте Премии www.DV-RATING.ru
«Бизнес-Премия – это бесценный опыт, который дает предельно четкое понимание: бизнес – удел смелых, настойчивых и креативных людей, заслуживающих всяческого уважения. А результаты их труда – общественного признания. Именно поэтому Банк «Приморье» выступает партнером юбилейной – XV Краевой Бизнес-Премии, которая создана по инициативе Издательской компании «Золотой Рог» и при поддержке Администрации Приморского края», – отметил Сергей БЕЛАВИН, председатель правления Банка «Приморье» - официальный партнер XV Бизнес-Премии.
Генеральными спонсорами Премии в этом году выступили Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – российское подразделение Freedom Holding Corporation и Управляющая компания «Экватор».
Напомним, рейтинговый отбор номинантов в полуфинал происходил по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношению собственных средств и инвестиций, участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли и, конечно, ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом.
Все подробности читайте на сайте премии: DV-rating.ru.
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