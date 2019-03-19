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Премиальная диетическая продукция из минтая станет доступна жителям Приморья

19 Марта 2019, 13:16 | Приморье

Покупателям будет предложено два вида продукции: порционное филе минтая (плитки по 100 грамм в 400-граммовой упаковке) и филе минтая в индивидуальной упаковке.

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) анонсировала сроки начала продаж продукции премиального качества из минтая в категории «готово к приготовлению» совместного производства с ГК «Агама». Продукция под объединенным брендом «Agama-Nordeco» (Nordeco – розничный бренд РРПК) поступит на прилавки российских розничных сетей и в Приморье уже в апреле.

Продукция производится на мощностях компании «Агама» из сырья РРПК однократной заморозки (замороженного в море) без дефростации в процессе переработки, что обеспечивает сохранение полезных свойств и вкусовых качеств минтая.

«Для РРПК, как одного из мировых лидеров по добыче и переработке минтая, крайне важно обеспечить для конечного потребителя доступ к высококачественной продукции из этой рыбы, – прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Минтай – уникальный диетический продукт, богатый источник витаминов, макро-и микроэлементов, незаменимых Омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Благодаря организации производства собственного розничного бренда, РРПК обеспечивает контроль качества на всех этапах – от добычи до выпуска конечной продукции. В этом нам помогает многолетний опыт и экспертиза компании «Агама»».

Руководители РРПК и ГК «Агама» оценили вкус блюд, приготовленных из филе «Agama-Nordeco», во время презентационной дегустации первых образцов продукции.

«Мы довольны результатом, который с радостью готовы представить покупателям по всей России, - отметил генеральный директор ГК «Агама» Юрий Алашеев. – Уверен, что впереди у наших компаний еще не один год успешного сотрудничества по развитию совместного бренда и обеспечению российского рынка продукцией из минтая высочайшего качества».

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Досье "Золотого Рога": ГК «Агама» - Группа компаний «Агама» основана в 1998 году. За 20 лет развития «Агама» выросла из дистрибьютора замороженных продуктов в Группу компаний, развивающую свои бренды и объединяющую несколько бизнесов. Основные направления деятельности Группы компаний «Агама»: развитие собственных брендов в рознице, среди профессиональных поваров, через сеть собственных магазинов; фабрики по переработке рыбы и морепродуктов; 3PL/4 PL услуги по хранению, обработке и  доставке товаров.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: ГК Агама  ррпк  минтай  рыбная отрасль 



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