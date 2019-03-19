XV Бизнес-Премия: "Абсолютно точно достойны признания"

Обращения к участникам XV Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года Приморского края»

Приветственное слово БОГДАНЕНКО Константина Сергеевича, вице-губернатора Приморского края, Председателя экспертного совета, участникам XV Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года»:





- Организаторы премии проводят исследование, которое позволяет выявить самые успешные компании и назвать имена наиболее эффективных менеджеров в Приморье. Если внимательно изучить список участников, то можно проследить, что одни предприятия планомерно идут к результату, другие - совершают резкий рывок: находят нестандартные решения, открывают и занимают новые ниши, внедряют современные технологии. Какой бы ни была стратегия каждой из этих компаний, развивая свой бизнес, одновременно с этим они развивают и наш край: создают рабочие места, честно платят налоги, запускают социальные проекты. Таким образом, в ТОП-25 номинантов выходят те предприятия и бизнес-управленцы, которые абсолютно точно достойны признания и благодарности за проделанную работу. На мой взгляд, главная ценность премии как раз и заключается в том, чтобы публично отметить такие компании и их руководителей, лучшим из лучших вручить награды и сделать так, чтобы об их успехе и положительном опыте узнали не только в Приморье, но и на территории всего Дальнего Востока. С этой задачей уже на протяжении 15-ти лет отлично справляется команда Издательской компании «Золотой Рог».

Приветственное слово Сергея БЕЛАВИНА, председателя правления Банка «Приморье» - Официального Партнера XV Бизнес-Премии:

- В этом году Банк «Приморье» отмечает 25-летие. Эти четверть века мы развивались вместе с приморским бизнесом, выступая партнером и поддерживая начинания многих региональных компаний и предпринимателей. Это бесценный опыт, который дает предельно четкое понимание: бизнес – удел смелых, настойчивых и креативных людей, заслуживающих всяческого уважения. А результаты их труда – общественное признание. Именно поэтому Банк «Приморье» выступает партнером юбилейной XV краевой Бизнес-Премии, которая создана по инициативе Издательской компании «Золотой Рог» и при поддержке администрации Приморского края.

Вместе с жителями края, экспертным сообществом мы тоже выбираем тех, кто достиг лучших результатов в своей сфере в прошедшем году. Это не самая простая задача: слишком много факторов влияет на конечный результат работы той или иной компании. Чтобы войти в когорту передовиков нашего соревнования, многим приходилось преодолевать возрастающие экономические риски, корректировать стратегии развития.

Однако именно «развитие» стало ключевым фактором для достижения успеха. Под руководством высокопрофессиональных менеджеров приморские компании находили новые возможности для увеличения объема производства продукции и услуг, повышали собственную эффективность и конкурентность, открывали для себя новые рынки. При этом не забывали о высокой социальной ответственности бизнеса перед жителями Приморского края.

Банк «Приморье» всегда старался предложить бизнесу современные финансовые инструменты. Являясь региональным финансовым учреждением, мы больше понимаем потребности местных компаний и можем обеспечить им действительно индивидуальный подход, учитывающий особенности их бизнеса, их значимость для экономики края. Мы – не просто один из участников финансового рынка, мы осознаем себя членом одной большой деловой команды, которая работает в Приморском крае и делает все, чтобы наш регион становился процветающим, привлекательным для ведения предпринимательской деятельности и комфортным для жизни.

Я желаю успехов лидерам приморского бизнеса и с удовольствием пожму руку победителям юбилейной краевой Бизнес-Премии на торжественной церемонии ее вручения. Удачи!

Приветственное слово Директора филиала ООО Инвестиционная компания «Фридом Финанс» в г. Владивостоке Игоря РУМЯНЦЕВА участникам XV Бизнес-Премии:

– Инвестиционная компания «Фридом Финанс» в этом году имеет честь второй раз выступать Генеральным спонсором Бизнес-Премии Приморского края, что становится уже доброй традицией в сфере взаимодействия предпринимателей, власти и СМИ. Бизнес-Премия является знаковым событием в экономике Дальневосточного федерального округа, свидетельствуя о неуклонном и стабильном развитии этого региона, а также об инвестиционной привлекательности Приморья. Поэтому Инвестиционная компания «Фридом Финанс», являющаяся частью международного холдинга Freedom Holding Corp., представленного в восьми юрисдикциях, и имеющая филиальную сеть, состоящую из 30 представительств в различных регионах Российской Федерации, именно здесь в 2016 году разработала и запустила проект инвестиционной онлайн- платформы «Восход», давшей возможность привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся малые и средние компании дальневосточного региона для частных инвесторов. С помощью этой же платформы андеррайтинговый центр «Фридом Финанс» провел размещение активов ряда компаний, в том числе крупнейшего застройщика Приморского края, компании «Жилкапинвест», организовав привлечение капитала для развития бизнеса эмитента.

Конкурс, учрежденный издательской компанией «Золотой Рог» совместно с администрацией Приморского края, уже в пятнадцатый раз с успехом доказывает важность и необходимость наличия динамичной и конкурентной бизнес-среды для стимулирования инвестиционной привлекательности региона.

Со своей стороны, хотелось бы поблагодарить организаторов Бизнес-Премии Приморского края за предоставленную возможность находиться в авангарде диалога с бизнесом Дальневосточного федерального округа и представлять финансовый сектор на столь значимом для экономики Приморского края мероприятии.

Участникам Бизнес-Премии Инвестиционная компания «Фридом Финанс» желает удачи на конкурсе, а также развития и новых побед в своем бизнесе.

Приветственное слово КОЛИТЕНКО Виктории Эдмундасовны, генерального директора Управляющей компании «Экватор», участникам XV Бизнес-Премии:

– Когда компания берет вектор на развитие и упрочение отношений с партнерами, сегодня это означает, что она входит в деловую экосистему. Джеймс МУР в книге: «Конец конкуренции» описывал экосистемы живого мира, перенеся их принципы на мир бизнеса. То есть, все участники делового процесса созависимы: поставщики, партнеры, клиенты. Хотя на первый взгляд, нам как будто бы нет дела друг до друга – конкурентная борьба превыше всего. Тем не менее, как только что-то происходит в большой экосистеме, это непременно касается каждого.

Проникнувшись этим пониманием, мы решили участвовать в Бизнес-Премии. Потому, что мы живем во Владивостоке, развиваем город совместно с теми, кто принимает участие в этом проекте. Мы все развиваем взаимовыгодное партнерство, ищем точки соприкосновения, чтобы понять, чем можем быть полезными друг другу. Этот процесс становится особо важным в нашем регионе с учетом падения спроса и оттока населения. Но мы, участники Бизнес-Премии, остаемся в этом городе, развиваем его и налогами, и трудовыми ресурсами, и новыми решениями в бизнесе. Поэтому деловая экосистема Приморья с каждым годом становится все более привлекательной и партнерской.

Приветственное слово ТИТКОВА Романа Владимировича, председателя Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП - Официального Партнера Премии:

-Бизнес-премия «Золотого Рога» за долгие годы стала не только залогом справедливой оценки достижений бизнеса Приморского края, но и мероприятием, объединяющим промышленников и предпринимателей. Бизнес Приморья - особый. Руководителям приходится преодолевать множество препятствий, и далеко не всем под силу организовать, развить и вывести свою деятельность на должный уровень. Именно таких лидеров и их предприятия выявляет общественное голосование Бизнес-Премии.

Ожидаем в этом году увидеть новые имена среди победителей, а также заручиться активной поддержкой власти в развитии бизнес-климата в Приморье.