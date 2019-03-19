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Большая стройка в Приморье
РРПК строит рыбоперерабатывающий завод с опережением графика
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в ходе визита на строящиеся объекты ТОР «Надеждинская» оценил ход строительства «Русской Рыбопромышленной Компанией» (РРПК) рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай». Завод возводится в соответствии с планом, с опережением графика.
На площадке ведутся активные строительные работы. В частности, завершена заливка фундамента, объект подготовлен к возведению металлоконструкций основного здания. Сдача завода запланирована на 2020 год.
- Проект возводится в соответствии с планом, с опережением графика, - прокомментировал директор дальневосточного дивизиона РРПК Виктор ЛИТВИНЕНКО. - Современное производство высококачественной продукции, которое появится на территории Приморского края уже в следующем году, - это дополнительные налоговые отчисления, рабочие места и развитие глубокой переработки сырья на российской территории.
После ввода завода в эксплуатацию РРПК планирует увеличить мощность производства примерно на 20% в рамках второй очереди развития «Русского минтая» и расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».
Основной продукцией первой очереди завода станут филе и фарш минтая. После ввода в эксплуатацию второй очереди планируется освоить выпуск высококачественных доступных продуктов глубокой переработки, в том числе в категории «готово к употреблению», для российского рынка, а также для экспорта в Китай и на рынки Азии.
Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели. Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тыс. тонн минтая и сельди.
Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
На фото: Губернатор Приморья, прекрасно разбирающийся в рыбной отрасли, дал высокую оценку новому производству.
Фото РРПК.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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