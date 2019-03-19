Крабу дали срок

Рыбопромышленники уже подсчитывают возможные потери в случае принятия закона

Правительство одобрило законопроект о проведении электронных аукционов по распределению квоты на вылов крабов. Законопроект, согласно которому на аукционах предлагается распределять 50% всех квот на вылов краба сроком на десять лет, Минсельхоз внес в правительство в конце января. Победитель будет обязан реализовать проекты по строительству объектов, перечень которых установит правительство. Участники рынка считают, что аукционы грозят переделом отрасли с ежегодным оборотом 120 млрд рублей.

Законопроект носит название «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» и предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме.

Проект также вводит новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.

Отметим, что ранее Минэкономразвития России вынесло негативный отзыв на законопроект о крабовых аукционах, а замминистра экономического развития Савва ШИПОВ указал на несоблюдение Минсельхозом процедуры подготовки законопроекта, социально-экономические риски для рыбопромышленной отрасли и бюджетные потери для бюджетов всех уровней.

Минэкономразвития в своем отчете указало на целый ряд рисков законопроекта о крабовых аукционах. Так, разработчиком заявляется в качестве главной цели законопроекта создание возможностей для входа на рынок под условием введения в эксплуатацию новых объектов, однако «не представлено информации о том, какого рода объекты необходимо будет построить, а также об объемах финансирования для строительства таких объектов». Кроме того, положение законопроекта о необходимости строительства новых судов в случае приобретения новых квот необходимо дополнительно согласовать с Минпромторгом России.

Минэкономразвития отмечало, что «разработчиком не проведен комплексный анализ существующей ситуации в рыбопромышленной отрасли и возможных альтернативных способов решения проблемы, описанной им как обоснование проектируемого регулирования».

В отчете приводится подробная информация о социально-экономических последствиях введения аукционной квоты для предприятий Магаданской и Сахалинской областей. По оценке Минэкономразвития, «изъятие половины квот добычи (вылова) краба приведет к приостановке реализации отдельных проектов на сумму 7 млрд рублей».

В сентябре 2018 года в своем докладе на сессии по рыболовству на IV Восточном экономическом форуме президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ сообщил, что инвестиционный потенциал рыбной отрасли в ближайшие 5-7 лет способен генерировать инвестиционные проекты общим объемом до 200 млрд рублей. По его словам, 25% объема может быть обеспечено силами бизнеса, 75% - может и будет реализовано с помощью целенаправленной политики государственных органов.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2018 года выручка (оборот) отрасли составила 341,2 млрд рублей (рост на 10% к 2017 году), сальдированный финансовый результат - 98,9 млрд рублей (+18%). Долгосрочные финансовые вложения предприятий в 2018 году выросли по сравнению с предыдущим годом почти в 4 раза – до 75,1 млрд рублей.

В период с 2008 года предприятия рыбной отрасли показывают устойчивый рост финансовых результатов. Так, в период с 2008 по 2013 годы выручка предприятий показывала среднегодовой прирост в 11%, а в период с 2014 по 2018 годы - более 25%. Рост связан, в том числе, с курсовыми колебаниями валюты и цен на мировых рынках.

«Рост ключевых финансовых показателей рыбной отрасли говорит об устойчивом и стабильном экономическом развитии рыбохозяйственного комплекса и, прежде всего, обусловлен стабильностью законодательства», - отмечает г-н Зверев.

Одобренный правительством РФ законопроект о распределении 50% общего допустимого улова крабов через аукционы приведет к стагнации в рыбопромысловом комплексе, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат регионального парламента Максим КОЗЛОВ.

«Мы активно выступали против того, чтобы проводить аукционы и выставлять 50% крабов на торги, потому что понимаем всю губительность подобного шага. Подобного рода схемы уже действовали в 2000-х годах, и практика показала, что они фактически привели к стагнации в отрасли», - рассказал г-н Козлов, уточнив, что тогда прекратились инвестиции в развитие рыбохозяйственного комплекса.

«Предприятия, которые участвовали в аукционах и получили право на десятилетнее пользование промысловыми участками, семь лет практически закрывали свои долги по кредитным обязательствам. Именно по этой причине они не могли строить суда рыбопромыслового флота», - поделился глава ассоциации.

По словам Максима Козлова, инициаторы нового законопроекта в качестве одной из главных причин выделения 50% краба на аукционные торги указывают на необходимость направлять средства на строительство судов. «Законом в 2018 году уже введена практика выделения инвестиционных квот до 20% как раз на строительство промысловых судов. То есть, такая норма действует, и для ее реализации достаточно было только в действующее постановление правительства внести критерии для судов под крабовую добычу», - пояснил депутат.

Участники рынка считают, чтоувеличение фискальной нагрузки в течение нескольких лет подряд, а также отчисления от реализации краба за рубеж через таможенные платежи могут дать такой же результат, на который рассчитывают инициаторы нового законопроекта. А если речь идет о наполнении государственной казны, то существуют иные механизмы, которые могли бы в полной мере реализовать потребности бюджета.

«Однако доводы рыбопромышленников никто не услышал. «...Мы будем предпринимать попытки достучаться и донести свою позицию - взвешенную и аргументированную по цифрам», - подчеркнул г-н Козлов. По мнению депутата, пострадает и экономика регионов, откуда госказна недополучит налоговые платежи, и где могут остановиться инвестиции.

Генеральный директора рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН озвучил, что общая сумма потерь предприятия в случае принятия закона составит за следующие 14 лет 5,612 млрд рублей, а работу потеряют экипажи четырех краболовных судов или 250 человек, если закон будет принят. При этом возможные потери регионального бюджета в виде недополученных налогов от предприятия могут достичь 1,258 млрд рублей.

Сайфулин отметил, что его предприятие приобрело право на вылов крабов на аукционах в 2001-2003 годах. Это право сохранялось за колхозом при выполнении всех предписанных законом обязательств. «В тот аукцион были вложены значительные средства, и взятые тогда кредитные линии мы погасили лишь три года назад. Но эти квоты у нас отберут, так как на аукционе нам их не выкупить, ведь все свои оставшиеся деньги мы уже вложили в обновление и оснащение флота», - сказал он.

МНЕНИЕ

«Непонятно, что делать тем рыбопромышленникам, которые уже переоборудовали флот»

Рыбацкое сообщество должно убедить правительство РФ в необходимости совместной работы по минимизации ущерба для отрасли в связи с планируемым перераспределением 50% квот на вылов краба по аукционному принципу, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ.

«Я думаю, что здесь нужен переходный период, возможно, в течение года, в том числе - на разработку нормативной документации правительства, потому что предлагаемый законопроект сегодня отсылает к постановлениям, которых еще нет», - сказал он.

Глава АРПП считает, что изменение принципа исторического вылова нанесет отрасли серьезный ущерб. Многие предприятия потеряют половину своих квот, не сумев выкупить их с аукциона. «Во-первых, непонятно, что делать тем рыбопромышленникам, которые уже переоборудовали флот под вылов краба. Во-вторых, непонятно, как поступать с работающими людьми на предприятиях, которые лишатся 50% квот, будут ли субсидии на поддержку рыбаков?», - рассуждает г-н Мартынов.

На фото: Журналист газеты «Золотой Рог» уверен, что делить крабовые клешни необходимо с учетом интересов отрасли.

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