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Во Владивостоке начат масштабный ремонт ливневок

19 Марта 2019, 12:42 | Приморье

На ул. Черняховского, 3 во Владивостоке сделают новую ливневку и капитально отремонтируют аварийную подпорную стену. Провести работы качественно и в срок в ходе рабочего визита распорядился и.о. главы краевого центра Олег ГУМЕНЮК.

«Подпорная стена очень большая и нуждается в срочном ремонте. Учтите все тонкости, чтобы работы были проведены качественно и в срок, а новый объект стал не только красивым и добротным сооружением, но и, в первую очередь, безопасным», - отметил и.о. мэра.

На капитальный ремонт подпорной стены планируется потратить около 17 млн рублей. Это будет полностью новое многоуровневое сооружение, выполненное из монолита, с отводом грунтовых вод. Уже в скором времени, после завершения всех необходимых процедур, на объект зайдут строители, которым предстоит демонтировать аварийную подпорную стену и возвести новую.

Работы, по предварительным данным, планируется завершить в сентябре этого года. Здесь же дорожники планируют провести в этом году большие работы по обустройству новой системы ливневой канализации. На эти цели выделяют около 9 миллионов рублей. Не один год грунтовые воды топят двор и создают большие неудобства местным жителям: весной и летом здесь лужи и грязь, зимой - настоящий каток. Наледь дорожникам приходится постоянно убирать с помощью тяжелой техники.

Кстати, в этом году благодаря софинансированию с администрацией края и поступлениям дополнительных средств дорожники Владивостока смогут отремонтировать почти в два раза больше участков ливневки, чем в прошлом. Запланированы работы по 18 адресам.

Напомним также, что, по различным программам, на этот год запланирован ремонт более 30 км дорог.

На фото: И.о. главы краевого центра Олег Гуменюк лично осматривает аварийную подпорную стену.

Фото Vlc.Ru

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: жкх  ливневки 



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