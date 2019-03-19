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Во Владивостоке начат масштабный ремонт ливневок
На ул. Черняховского, 3 во Владивостоке сделают новую ливневку и капитально отремонтируют аварийную подпорную стену. Провести работы качественно и в срок в ходе рабочего визита распорядился и.о. главы краевого центра Олег ГУМЕНЮК.
«Подпорная стена очень большая и нуждается в срочном ремонте. Учтите все тонкости, чтобы работы были проведены качественно и в срок, а новый объект стал не только красивым и добротным сооружением, но и, в первую очередь, безопасным», - отметил и.о. мэра.
На капитальный ремонт подпорной стены планируется потратить около 17 млн рублей. Это будет полностью новое многоуровневое сооружение, выполненное из монолита, с отводом грунтовых вод. Уже в скором времени, после завершения всех необходимых процедур, на объект зайдут строители, которым предстоит демонтировать аварийную подпорную стену и возвести новую.
Работы, по предварительным данным, планируется завершить в сентябре этого года. Здесь же дорожники планируют провести в этом году большие работы по обустройству новой системы ливневой канализации. На эти цели выделяют около 9 миллионов рублей. Не один год грунтовые воды топят двор и создают большие неудобства местным жителям: весной и летом здесь лужи и грязь, зимой - настоящий каток. Наледь дорожникам приходится постоянно убирать с помощью тяжелой техники.
Кстати, в этом году благодаря софинансированию с администрацией края и поступлениям дополнительных средств дорожники Владивостока смогут отремонтировать почти в два раза больше участков ливневки, чем в прошлом. Запланированы работы по 18 адресам.
Напомним также, что, по различным программам, на этот год запланирован ремонт более 30 км дорог.
На фото: И.о. главы краевого центра Олег Гуменюк лично осматривает аварийную подпорную стену.
Фото Vlc.Ru
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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