www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"

19 Марта 2018, 21:32 | Приморье

Как минимум, еще на пять лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент и основатель группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ (на фото справа) переизбран генеральным директором ОАО «Терминал Астафьева» (оператор угольного терминала в Находке) на очередные 5 лет.

Г-н Кондратов возглавил компанию в марте 2013 года, сменив на посту гендиректора Руслана ГАЛИЦКОГО.

Кондратов Руслан Викторович родился 9 июня 1972 года в Одессе. В 1995 году окончил Одесскую государственную морскую академию по специальности «судовождение на морских путях». 2006-2007 гг. – депутат Законодательного собрания Приморского края. 2017-2012 гг. – депутат Государственной думы РФ IV созыва.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ОАО «Терминал Астафьева» с 2011 года переваливает уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, имеет собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 57,5 тыс. тонн. Руслану Кондратову напрямую принадлежит 23,97% акций компании, ООО «Титул» (Владивосток) владеет 28,78%, Ирина ГРАНАТОВА – 22,37%, рыболовецкий колхоз «Огни Востока» - 15,04%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ООО «Тихоокеанский балкерный терминал».

Автор: Олег Клименко
Теги: бизнес  приморье  "Терминал Астафьева"  уголь  кадры  компании  руслан кондратов  гендиректор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru