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В Приморье ориентируются на продуктивных коров

19 Марта 2018, 17:01 | Приморье

Развитие молочного скотоводства поставлено в приоритет новой программы по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года, сообщили в Минсельхозе. Уже через семь лет в России планируют нарастить производство молока на 1,3 млн тонн, и таким образом к 2025 году объем производство достигнет 32,4 млн. тонн.

Акцент на производстве молока решили сделать потому, что именно молоко – это основное сырьем для производства продуктов, составляющих основу рационального питания.

Между тем в Приморье объемы молочного производства, по официальным данным, растут: в 2017 году край стал лидером на Дальнем Востоке по производству молока. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, в среднем продуктивность одной приморской коровы увеличилась до 6,2 тонн молока в год. При этом в целом в 2017 году в хозяйствах всех категорий края произведено более 130 тысяч тонн молока, что выше показателей 2016 года на 7,3%.

Существенно увеличена в Приморье поддержка молочного животноводства: так, на создание семейной фермы по этому направлению можно получить грант до 30 миллионов рублей, а начинающие фермеры могут получить финансовую помощь в размере до 3 миллионов рублей.

Фото - Администрация Приморского края.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство  молоко 



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