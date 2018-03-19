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Перевозчики Владивостока нарушили правила на круглую сумму
Общая сумма штрафов для «автобусников» за первые месяцы этого года превысила все ожидания
Всего за два с половиной месяца с начала 2018 года руководителям автотранспортных предприятий Владивостока было выписано штрафов на общую сумму 296 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Это почти половина от объема аналогичных штрафов, выписанных автотранспортным компаниям города за весь 2017 год: тогда за различные нарушения в работе автобусов с перевозчиков было взыскано 723 тысячи рублей.
Напомним, что с января 2018 года стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличилась сразу на два рубля и достигла 23 рублей за одну поездку. Еще в 2017 году проезд стоил 21 рубль, при этом из года в год его цена увеличивалась только на один рубль.
При этом ранее президент Ассоциации автоперевозчиков Приморья Игорь КРАВЦОВ заявлял, что проезд в городских автобусах должен стоить не менее 25 рублей для того, чтобы перевозчики могли обеспечить горожан качественным обслуживанием, исправными автобусами, а также могли предоставлять пассажирам современные технологии, такие как мобильные приложения, использующие данные навигационной системы ГЛОНАСС и позволяющие отслеживать положение общественного транспорта. Когда Игорь Кравцов делал такое заявление, проезд в городских автобусах стоил только 20 рублей, и такую сумму эксперт называл «издевательством» над компаниями-перевозчиками.
Как сообщают в управлении транспорта администрации Владивостока, все вырученные с выплат штрафов деньги направляются в бюджет краевого центра. В основном штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей влекут за собой такие нарушения, как своевольное изменение водителями автобусов графиков и маршрутов движения, неудовлетворительное санитарное состояние автотранспортных средств, а также курение водителей в салонах. По данным администрации Владивостока, сейчас на городских маршрутах работают 14 компаний-перевозчиков, 13 из которых – коммерческие предприятия, и одно муниципальное – «ВПОПАТ-1». Каждый день по 93 городским маршрутам курсирует около 650 автобусов.
Жаловаться на водителей и перевозчиков можно в городское управление транспорта по телефонам 261-43-34, 261-41-03.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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