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Восемь "управляек" Владивостока плохо убирали снег и ответят за это
Раздавать нагоняи «плохишам» снова будут не во время
Даже в торжественный день выборов президента России Владивосток утопал в слякоти и грязи. Воспользоваться своим избирательным правом горожанам посчастливилось в выходной день, ведь выборы выпали на воскресенье. После этого большинство жителей города отправились гулять, к примеру, по заваленной тающим снегом Спортивной набережной Владивостока.
- Много жалоб от горожан поступает и на санитарное состояние этой зоны, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока. - По сообщению граждан, арендатор не принимает должных мер по уборке снега и наледи. С целью проверки и принятия соответствующих решений на место уже выехали специалисты.
Плохо была убрана и Корабельная набережная, на которой проходил митинг в честь присоединения Крыма 18 марта. Что уж говорить о придомовых территориях и менее популярных общественных зонах Владивостока? По большинству из них до сих пор невозможно передвигаться пешком, оставаясь при этом в сухой обуви.
В прокуратуре Владивостока считают, что за такую недобросовестную работу во время снегопада (и в течение многих дней после него) должны ответить управляющие компании города. Хуже всего сработали восемь из них: это УК «Влад Дом», «Уют», «Жилищные услуги», управляющая компания Первомайского района, «Комплекс коммунальных услуг», управляющая компания Фрунзенского района, УК «Эту», управляющая компания Советского района. Именно они будут привлечены к административной ответственности и, возможно, выплатят штрафы.
Кроме управляющих компаний к ответственности будут привлечены ТСЖ и ЖСК города, десятки из которых, по мнению административных органов, также сработали плохо. Достанется за непринятие должных мер компаниям и организациям «всех форм собственности», сообщили в прокуратуре.
Кстати, напомним, что сугробы с центральной площади под администрацией края, сваленные сюда по распоряжению главы города Виталия ВЕРКЕЕНКО в снегопад 8-9 марта, начали исчезать только через неделю после своего появления. Но стоит отметить, что в день выборов большая часть площади все-таки была расчищена.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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