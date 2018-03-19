Приморские рыбаки выловили тысячу тонн палтуса

С начала года рыбодобывающие компании освоили только 16% квот на эту рыбу

Рыбаки Приморского края, по статистике на 1 марта, выловили 957 тонн палтуса, что выше аналогичных прошлогодних показателей на 568 тонн. При этом квоты на палтус освоены всего на 16%.

Добычу палтуса приморские рыбаки ведут в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, а также в Западно-Беринговоморской зоне. Сейчас там работает семь приморских судов.

Однако, несмотря на увеличение объемов вылова, на приморском рынке палтус существенно не подешевел: килограмм свежемороженной рыбы стоит в среднем 700-1000 рублей. Это связано с тем, что большая часть улова попадает на международные рынки, где продукцию готовы скупать по более выгодной для рыбаков цене. Однако с 1 января 2019 года эта ситуация может измениться: вся рыба и морепродукты, добытые в прибрежной зоне, должны будут доставляться на берег в живом, свежем или охлажденном виде. Таким образом, рыба будет попадать в первую очередь на местный рынок, а не за границу.

В краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов рассказали также о повышении в Приморье вылова камбалы: добыто 577 тонн этой рыбы, что на 50 тонн выше прошлогодних показателей, а квоты освоены только на 27%.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.