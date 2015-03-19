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В Приморье кипрский офшор хочет стать единственным владельцем "Восточного порта"
Миноритариям порта поступило предложение выкупа акций за 9 номиналов.
Как стало известно "Золотому Рогу", кипрский офшор "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" направил миноритарным акционерам ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в Восточном порту) обязательное предложение о выкупе акций.
Предлагаемая цена выкупа - 2,282 тыс. рублей за акцию.
Уставный капитал АО составляет 623 млн 605 тыс. рублей. Он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные и 368 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 рублей.
В настоящее время доля "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" в уставном капитале ОАО "Восточный порт" составляет 96,1118% (98,81% обыкновенных) акций.
В структуру ОАО "Восточный порт" входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98% грузооборота компании.
По данным участников рынка, контрольным пакетом порта владеет "Кузбассразрезуголь".
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото АО "Восточный порт".
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Какая разница, если порт уже и так 25 лет не принадлежит Приморью. Кипр хотя бы даст белую зарплату работника и социальные гарантии.