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В Приморье кипрский офшор хочет стать единственным владельцем "Восточного порта"

19 Марта 2015, 18:45 | Приморье

Миноритариям порта поступило предложение выкупа акций за 9 номиналов.

Как стало известно "Золотому Рогу", кипрский офшор "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" направил миноритарным акционерам ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в Восточном порту) обязательное предложение о выкупе акций.

Предлагаемая цена выкупа - 2,282 тыс. рублей за акцию.

Уставный капитал АО составляет 623 млн 605 тыс. рублей. Он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные и 368 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 рублей.

В настоящее время доля "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" в уставном капитале ОАО "Восточный порт" составляет 96,1118% (98,81% обыкновенных) акций.

В структуру ОАО "Восточный порт" входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98% грузооборота компании.

По данным участников рынка, контрольным пакетом порта владеет "Кузбассразрезуголь".

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АО "Восточный порт".

 

Автор: Олег Клименко
Теги: оферта  "Восточный порт"  акции  уголь 



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Комментарии

  • Fyjybvyj20:22, 19.03.2015#

    Какая разница, если порт уже и так 25 лет не принадлежит Приморью. Кипр хотя бы даст белую зарплату работника и социальные гарантии.

  • Псевдоним20:34, 19.03.2015#

    П. Восточный продали и изобилия не наступило. Что ещё продадим?

  • grinli21:25, 19.03.2015#

    Кто бенефициар?

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