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Рыбацкий флот Приморья пополнился еще одним рефрижератором
На прошлой неделе после капитального ремонта из порта Далянь вышел транспортный рефрижератор «Симфония». Он стал последним отремонтированным, и введенным в эксплуатацию транспортом, который летом 2014 года российская компания приобрела у корейских судовладельцев, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что весной 2014 года около 50 моряков из Находки и Владивостока оказались «заложниками» южнокорейской компании-оператора, в чартере у которой находились рефрижераторы. Она суда не эксплуатировала, и зарплату экипажу не выплачивала. Рыбодобывающая компания «Южморрыбфлот» купившая эти транспорта, перечислила южнокорейскому судовладельцу деньги для выплаты долгов перед экипажами.
Причем, данные суда были возвращены из оффшорного реестра в российский и за возврат ранее проданных иностранцам судов компанией была выплачена значительная таможенная пошлина. Хотя сегодня все больше экспертов считает, что таможенные пошлины при заводе в Россию таких «оффшорных» судов не стимулируют возращение бывшего российского и советского флота в российский реестр.
Теперь «Симфония», принадлежащая компании «Южморрыбфлот», будет задействована в перевозке рыбопродукции с районов промысла на Дальнем Востоке. Два аналогичных типа судна «Гармония» и «Прогресс» уже работают в рыбной отрасли России. Стоит отметить, что данные суда обладают ледовым классом и планируются быть задействованы для доставки рыбопродукции в северные и центральные районы страны по Северному морскому пути. В компании судовладельце считают, что с вводом в эксплуатацию «Симфонии» завершился процесс возвращения в Россию самых современных рефрижераторных судов ДВМП в Россию.
«С началом эксплуатации этих судов на дальневосточном бассейне российских уменьшается дефицит транспортов на промысле, что дает возможность осуществлять поставки рыбы на российский берег», - подчеркнул генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ.
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