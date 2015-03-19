Жители Владивостока будут выбрасывать мусор цивилизованно

Во Владивостоке в рамках проекта по селективному сбору мусора к контейнерам для сбора стеклотары устанавливают дополнительные модули. Они предназначены не только для стеклянной бутылки, но и для других видов упаковки - пластика и алюминиевой банки, сообщает газета "Золотой Рог".

Решение об установке таких общих модулей принято операторами проекта - администрацией Владивостока совместно с ООО «Примвторстекло». Модули операторы проекта устанавливают бесплатно.

Как говорят экологи, у стеклянной, пластиковой или алюминиевой тары есть после использования два пути - разлагаться десятилетиями на полигоне ТБО или идти во вторичный оборот. Второй вариант - цивилизованный, экологичный, экономичный. По данным ученых, в России в основном отходы вывозят на свалки и полигоны, закапывают или сжигают, тогда как в Европе около 40% отходов идет на вторичную переработку.

Собранная в дополнительных модулях тара (стекло, пластик, алюминиевая банка) будет проходить первичную сортировку и обработку: за определенную плату, которую в качестве стимулирующей выплаты готово выдавать «Примвторстекло», дворник будет производить уплотнение пластика и банки.

В отдельном сборе тары есть и экономический эффект для управляющих организаций. За вывоз одной тонны отходов УК в среднем платят несколько тысяч рублей, при этом 20 процентов из всей массы мусора составляют банки и бутылки.

С появлением спецконтейнеров объем бытовых отходов уменьшится, а значит, будет меньше плата за вывоз мусора. По подсчетам специалистов, управляющие организации смогут сэкономить до 30 тысяч рублей в месяц (такие примеры есть в Хабаровске).

«Сейчас к нам обращаются с просьбой установить баки для селективного сбора тары различные городские предприятия общественного питания. Ведь для них это так же, как и для управляющих организаций, возможность получить экономическую выгоду», - отмечает исполняющий обязанности начальника управления природопользования и охраны окружающей среды администрации города Владивостока Антон Бибиков.

Контейнеры для стеклотары, пластика и алюминиевых банок находятся во Владивостоке на придомовых территориях многоквартирных домов, рядом с другими мусорными баками.

Специализированный контейнер вмещает в себя порядка 1000 бутылок. К сожалению, нерадивые жильцы кидают в них мусорные пакеты вместе с остальными отходами.

Сегодня во Владивостоке установлено более 150 специализированных контейнеров для сбора стекла, пластика и алюминиевых банок. На официальном сайте администрации Владивостока

vlc.ru, в разделе «Экология» каждый житель может ознакомиться с интерактивной картой и узнать, где расположены контейнерные площадки для раздельного сбора мусора.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.