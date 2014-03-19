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Роснефть ищет инвестиционную поддержку в Японии
Глава корпорации «Роснефть» Игорь СЕЧИН предложил японским партнерам участие в трех крупных нефтегазовых проектах России и подкрепил свои слова обещанием сделать японский рынок приоритетным для поставок готовой продукции. Свое заявление он сделал с трибуны открывшегося сегодня в Токио Российско-японского инвестиционного форума, сообщили РИА Новости.
Первый из перечисленных проектов - создание завода по производству сжиженного природного газа на острове Сахалин. Проектная мощность завода 5 млн тонн в год, с возможным увеличением в будущем до 10 миллионов. Запуск завода планируется в 2018-2019 годах. Предварительная стоимость проекта до $10 млрд.
Второй проект - Восточный нефтехимический комплекс, потенциальная мощность которого оценивается в 6,8 млн тонн нефтехимической продукции. Общая стоимость проекта $40 млрд.
Третий проект, который может вызвать интерес японских инвесторов - это шельфовые разработки компании. «Мы завершили исследования Карского моря, открыты 34 нефтегазоносных структуры, мы приступаем к их бурению в этом году. Проект в Карском море потребует более 500 единиц морской техники - морские платформы, корабли обеспечения. Не меньший спрос будет и на шельфе Дальнего Востока. Эти планы не останутся на бумаге, у нас есть возможность самим решать вопросы экономического роста и энергобезопасности во всем АТР», - заявил Сечин.
Российско-японский инвестиционный форум с участием представителей политических и бизнес-кругов обеих стран открылся в среду в Токио. Работа форума проходит по восьми наиболее перспективным для двустороннего сотрудничества направлениям: «градоустройство», «автопром и развитие вспомогательных отраслей», «региональное сотрудничество», «сельское хозяйство и пищепром», «медицина и фармацевтика», «особые экономические зоны и индустриальные парки», «сотрудничество в области малого и среднего предпринимательства», «энергетика».
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток
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