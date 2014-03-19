В Приморье судозавод "Звезда" возглавил бывший замгендиректора ДЦСС

Генеральным директором ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) избран бывший заместитель гендиректора ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Юрий Фильчёнок.

18 марта совет директоров ДЦСС утвердил Юрия ФИЛЬЧЕНОК гендиректором завода "Звезда", на следующий день он был представлен трудовому коллективу.

Согласно уставу, гендиректор АО "ДВЗ "Звезда" избирается сроком на 5 лет.

Гендиректор АО "ДВЗ "Звезда" Владимир АВЕРИН лишился своей должности за пожар на атомной подлодке "Томск" во время проведения ремонтных работ на заводе в сентябре 2013 года. Врио гендиректора был назначен главный инженер завода Сергей Лебедев.

ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - судостроительное и судоремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок.

ОСК в настоящее время реализует проект по строительству на базе завода "Звезда" верфи для строительства крупнотоннажных судов (танкеров и газовозов дедвейтом до 200-250 тыс. тонн) и буровых платформ, а также плавучих заводов по производству сжиженного природного газа.

Федеральному агентству по управлению госимуществом принадлежит 52,55% акций АО "ДВЗ "Звезда", ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, дальневосточная "дочка" ОСК) - 47,45%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.