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Николай СОЦКОВ: Бизнесмены должны быть драйверами регионального развития

19 Марта 2013, 19:03 | Приморье

Николай СОЦКОВ, дальневосточный представитель ОАО «Группа Альянс» - партнера IХ Бизнес-Премии Приморского края:

- 9 лет назад «Группа Альянс» первой поддержала инициативу администрации Приморского края и Издательской компании «Золотой Рог» проводить ежегодную Бизнес-Премию «Компания года и Менеджер года в Приморском крае». Мы  увидели в ней возможность для повышения имиджа бизнеса в глазах приморцев и роли самого бизнеса в обустройстве территории. И не ошиблись. С тех пор конкурс стал ежегодным, традиционным и настоящим подиумом деловой элиты региона, где победителя отбирают за репутацию и реальный вклад в развитие экономики Приморья. И мы снова его партнеры.

И сегодня мы видим, как меняется деловая среда Приморья, как растет вес края в стране и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, в последние годы, в ходе подготовки к саммиту АТЭС 2012 года,  в экономику региона и создание его новой инфраструктуры федеральные власти вложили немало средств. Но какой будет реальная отдача от этих вложений, теперь зависит от организаторов производства и усилий местного бизнеса.

Весь наш опыт работы в Приморском крае – а  «Группа Альянс» начинала свою деятельность в Приморском крае с антикризисных проектов 14 лет назад – подтверждает: успех территории кроется в единстве усилий власти и бизнеса. Мы не раз убеждалась, что и успех бизнеса зависит от того, как в стратегии компаний учитывается социальная составляющая и уровень жизни на территории.  Тем более бизнес «Альянса» сориентирован на внутренний рынок.

«Группа Альянс» является многопрофильным холдингом и сегодня имеет предприятия в самых отдаленных уголках России. Но Дальний Восток всегда был особой территорией для компании. Базовая отрасль в регионе - обеспечение потребностей в нефтепродуктах дальневосточников, нужд энергетики, жилищно-хозяйственного комплекса, северного завоза и сельского хозяйства через развитые сети оптового и розничного сбыта. Модернизируя сеть АЗС, мы стараемся предложить клиенту полный комплекс услуг как в городах, так и самых отдаленных селах. При этом мы отдаем приоритет социальной миссии и взаимодействию с государственными институтами, поскольку убеждены: так мы формируем условия для развития рынка, устойчивого роста бизнеса и обустройства комфортной среды для жителей. И наше участие в  Бизнес-Премии Приморского края в качестве партнера «Альянс» расценивает как содействие достижению единства между обществом, бизнесом и властью.

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: Группа Альянс  iХ Бизнес-Премия Приморского края 



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