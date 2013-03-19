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Андрей БРИК: Бизнес-Премия стала событием в деловой жизни Приморья
Андрей БРИК, председатель Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья:
- Бизнес-Премии, которую с 2004 года ежегодно проводят администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», есть чем гордиться. Она не просто отмечает лидеров бизнеса региона, но и отслеживает основные тенденции его развития и достижения экономики края, стимулирует укрепление деловых контактов между компаниями и более цивилизованную конкуренцию на рынке. И в этом наши цели и стремления созвучны.
Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья - официальный партнер IX Бизнес-Премии Приморского края - также ставит по главу угла принципы открытости бизнеса и его социальной ответственности. Мы ведь и собрались в сообщество, чтобы, работая на этой территории, обустраивать в крае социально комфортную среду для ее жителей.
Не стоит удивляться, что Бизнес-Премия Приморского края тесно увязана с брендом ИК «Золотой Рог». Деловые СМИ издательской компании - газета "Золотой Рог" и региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" органично и прочно вошли в создание приморского делового сообщества, стали экспертом в области экономики и бизнеса края. Так, рейтинги, которые делает издательство по 100 крупнейшим компаниям Дальнего Востока, позволяют сориентироваться и с местом края в развитии Дальневосточного экономического региона.
Традиционно Премия отмечает главные достижения в деловой жизни Приморья, но и сама Премия стала главным событием в жизни деловых кругов. Уверен, что Бизнес-Премия и дальше будет содействовать открытости бизнеса, способствовать инвестиционной привлекательности региона, а достижения ее лауреатов послужат развитию российского Дальнего Востока.
Хочу пожелать экспертам и всем нам новых бизнес-открытий. Уверен, что и в этом году победителями станут достойные компании Приморского края. Желаю участникам Премии успеха, благополучия и удачи!
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