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Елена БАРКОВА: Приглашаем на полуфинал IX Бизнес-Премии Приморского края
Определены 75 приморских компаний, которые вправе назваться лучшими. Во всяком случае, по финансово-экономическим показателям они имеют полное право претендовать на лауреатство в IX Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2012 года.
А вот попадут или не попадут они в финал, зависит, в первую очередь, от 50 экспертов и всех нас, живущих в Приморье. Для этого достаточно иметь доступ к сайту DV-rating.ru или раскрыть этот номер газеты «Золотой Рог» от 19 марта, где публикуются бюллетени. А самое главное – быть неравнодушными к происходящему вокруг, и прежде всего – в родном Приморье.
Кто они, цвет приморского бизнеса? Решать вам. Голосуйте!
Елена БАРКОВА, исполнительный директор IX Бизнес-Премии Приморского края.
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