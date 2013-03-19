В юбилейный 2013 год "Владхлеб" предлагает потребителям свыше 300 видов продукции

ОАО «Владхлеб» в год своего 110-летия, которое отмечается в 2013 году, остается ведущим предприятием Приморского края, выпускающим необходимую социально значимую продукцию - хлеб.

А хлеб в России всегда был стратегически важным продуктом, по наличию и цене которого россияне, как правило, делают далеко идущие выводы. «Владхлеб» за всю историю существования ни разу не подвел своих потребителей, стараясь предлагать им качественные и разнообразные хлебные продукты. 300-ми наименованиями хлебов, хлебобулочных и кондитерских изделий на любой вкус¸ которые сейчас в активе компании, может похвастаться далеко не каждое аналогичное предприятие.

О перспективах развития компании, инициативах и проблемах отрасли Дмитрий Шинкаренко, генеральный директор ОАО "Владхлеб", рассказывает в беседе с корреспондентом «Золотого Рога».

- Дмитрий Евгеньевич, в этом году компании «Владхлеб» исполняется 110 лет. Расскажите о достижениях и перспективах развития предприятия.

- История компании богата на события, в том числе исторические. Вместе с жителями Владивостока «Владхлеб» пережил период Гражданской войны и Великой Отечественной. И сегодня компания стремится быть ближе к клиентам, учитывая их вкусы и потребности.

Только в 2012 году мы выпустили более 20 новых видов хлебобулочной и кондитерской продукции. Сегодня «Владхлеб» предлагает приморцам свыше 300 видов хлебов, хлебобулочных изделий, тортов. Понять потребности рынка нам помогает «Горячая линия» по продукции и сайт, с помощью которых мы получаем обратную связь с потребителями.

Компания успешно реализует программу модернизации оборудования, цель которой – сокращение энергозатрат и трудоемкости процессов. Внедряем линии, позволяющие в автоматическом режиме делать нарезку и упаковку хлеба. Осуществляем переход с мазута на дизельное топливо. В ближайшее время запускаем новую линию по выпуску батона нарезного. В 2013 году на модернизацию мы планируем потратить порядка 120 млн. рублей.

Технологии выпечки хлеба на предприятии с начала прошлого столетия принципиально не изменились, но более современным становится оборудование, на котором ведется производство. Кстати, «Владхлеб» - единственная компания в городе, которая печет хлеб «Подольский» на живых дрожжах. Технология приготовления этого хлеба, начиная от замешивания опары по старинному способу, занимает минимум 9 часов. Это очень вкусный хлеб и один из самых полезных.

- «Владхлеб» был официальным поставщиком мероприятий саммита АТЭС. Каким хлебом кормили президентов?

- На период саммита поступило много заявок на хлеб европейского направления: багет, чиабатта, слоеные изделия, из сладкого – пахлава. В общей сложности было около 200 видов хлебобулочной и кондитерской продукции. Кроме того, специально для саммита АТЭС был произведен багет зерновой, который пользовался у гостей международного форума особым спросом: на саммит было поставлено 225 кг такого хлеба.

- Какими новинками порадует «Владхлеб» жителей Приморья в юбилейном году?

- Конечно, в честь юбилея мы подготовили сюрприз для жителей края. Но раскрывать секрет пока не буду. Если говорить в общем, то юбилей «Владхлеба» - это праздник не только для нас, но и для всего города. Только за последние годы компания «Владхлеб» неоднократно отмечалась на всероссийском уровне. В дополнении к премии Правительства РФ, включению в Книгу Почета России, победе на всероссийских конкурсах и участию в международных конкурсах хлебопеков, уже в 2013 году два наших хлеба – «Тонус» и «С хитозаном» были отмечены на московской выставке «Продэкспо – 2013» в конкурсе «Инновационный продукт». Они заняли первое и второе места среди хлебов, привезенных со всей России.

- В 2012 году хлебопеки Приморья выступали с инициативами по социальной поддержке населения, предлагали использовать в этих целях универсальные электронные карты, создать по опыту многих субъектов федерации краевой резервный фонд зерна, вернуть в край госрезерв. Какова судьба этих инициатив?

- Инициативы родились в связи с ростом себестоимости продукции. Производители стояли перед необходимостью поднятия цены, но поскольку хлеб считается в России продуктом социальным, нам рекомендовали не торопиться с повышением. Тогда мы выступили с предложением, которое было поддержано Дальневосточной ассоциацией хлебопеков, - компенсировать рост цен на продукты социально незащищенному населению, используя внедряемые сейчас Универсальные электронные карты.

Допустим, поднимает завод отпускную цену хлеба на один рубль. Если предположить, что человек в день потребляет полбулки, то в месяц съедает 15 булок. То есть в месяц его расход увеличивается на 15 рублей. Если умножить на количество жителей, которым оказывается адресная помощь, индексация выплат будет незначительной. Мы получили ответ на наше предложение, где говорится, что на карту могут перечислять все виды социальных гарантий и компенсаций. Но компенсаций малоимущим роста цен на продукты не существует. Нам пообещали, что данный вопрос будет обсуждаться на профильном экспертном совете.

Другая инициатива касалась государственного резерва зерна. В России практически через год стабильно отмечается неурожай: в 2008-м, 2010-м, 2012-м. Дошло до того, что сегодня цена нашего зерна дороже, чем на мировом рынке. Оно дороже, чем во Франции и в Канаде.

До 2008 года в Приморье работало мукомольное предприятие «Уссурийская мельница». На его площадях хранился госрезерв зерна, который необходим на случай ЧС, военных действий, природных и техногенных катастроф. Но в 2008 году было принято решение о его переносе в Комсомольск-на-Амуре.

Пока в Приморье был госрезерв, вопрос неурожая и последующих ценовых колебаний остро не поднимался. Всегда был запас, который сдерживал цену. Сейчас же мы зависим от сибирских производителей муки, которые диктуют цены. Именно поэтому мы вышли с предложением о необходимости возвращения госрезерва или создания краевого резерва. Пусть это будет 10 тыс. тонн зерна, которое можно было бы купить в период сбора урожая дешевле. Для бюджета этот фонд обошелся бы в 2011 году всего в 60 млн рублей. Но на это не пошли. Сегодня тот же объем стоит уже в два раза дороже!

Ситуация осложняется тем, что Приморье сильно зависит от железной дороги. Вы знаете, какова загрузка Транссиба углем и нефтью? Был случай, когда нам из Уссурийска не могли отправить вагон с мукой семь дней. А в день «Владхлеб» срабатывает ровно вагон муки.

Инициатива возвращения госрезерва в Приморье обсуждается. Краевая администрация сделала запрос в федеральный Росрезерв, там готовы его рассматривать. Радует, что инициатива находит понимание в органах власти.

- Вы упомянули цены на сырье. Говорят, что они бьют все рекорды…

- Зимой прошлого года мы покупали муку за 10 тыс. рублей за тонну, сегодня ее цена 18-20 тыс. Фактически рост составил 95-100%. Стоимость ГСМ тоже растет. Выросла и налоговая нагрузка на предприятие.

Мы считаем, что имеет смысл унифицировать налоговые режимы для всех предприятий хлебопекарной отрасли. Была такая инициатива по поводу НДС – убрать ставку 10% на хлеб. Пока эта идея прозвучала, чтобы дать хлебопекам резерв.

- Как удалось сдержать цены? Почему стоимость хлеба не выросла в два раза вслед за сырьем?

- Спрогнозировав затяжной рост цен на сырье, мы еще в прошлом году продумали план действий. Заложили имущество предприятия, взяли кредиты и купили запас муки на три месяца, увеличив его в три раза. Приобрели для хранения склад. Плановое накопление началось в июле. С тех пор мы формировали резерв. Запас муки на три месяца – это очень большие деньги. Фактически сейчас мы все вложили в сырье. В ноябре поднимали стоимость хлеба на 80 копеек. Я не исключаю, что если сегодня тенденция роста цен на сырье продолжится, придется еще повышать на 80 копеек. Для человека, который съедает полбулки в день, это – 12 рублей дополнительных трат в месяц. Даже одна поездка на автобусе стоит дороже.

- В последнее время много публикаций, связанных со скандалами в министерстве обороны РФ и ОАО «Военторг», которое поставляло хлеб армии и флоту. Какие изменения произошли в обеспечении военнослужащих хлебом и хлебопродуктами?

- Военнослужащим мы ничего не возим. После того, как армия перешла на аутсорсинг, был небольшой опыт работы, но не с Военторгом, а с посредниками. На одной из таких фирм висит задолженность 300 тыс. рублей за продукцию, поставленную нами ещё в 2009 году. Мы выиграли суд, получили исполнительный лист. Но пришел ответ, что по месту регистрации фирмы нет.

Что касается муниципального заказа – детские сады, дома инвалидов и другие – то главный критерий, по которому определяют поставщиков, – это цена. Но «Владхлеб» при существующей системе налогообложения никогда не будет поставлять более дешевую, чем у частного производителя, продукцию. Процент налоговых отчисления в себестоимости хлеба составляет 25%, при этом ряд субъектов предпринимательства платят эту часть по упрощенной схеме. Я против того, чтобы единственным критерием тендера была цена. Основным – должно быть качество продукции, особенно, когда мы говорим о таких социальных группах, как дети, больные, люди пенсионного возраста. Речь идет о здоровье населения – в таких вопросах поверхностное отношение недопустимо.

- Речь зашла о качестве, что компания делает в этом направлении?

- Продукция компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 22000. Поставляя в край более 70 тонн хлебобулочных изделий ежедневно, мы предъявляем очень жесткие требования к качеству продукции. Проверку входящего сырья и готовой продукции осуществляет собственная производственная лаборатория.

- Роспотребнадзор постоянно ставит вопрос о необходимости перехода к функциональному питанию и значительному увеличению выпуска хлебов, обогащенных витаминами и минералами. Была разработана концепция «Развития функционального и специализированного хлебопечения в Российской Федерации до 2020 года». Как «Владхлеб» работает в этом направлении?

- В технологической политике мы используем витаминные и микронутриентные добавки, которые улучшают полезные свойства хлеба. Сегодня это становится насущным. В программе «Хлеб - это здоровье» в нормативном порядке предлагают в хлеба добавлять элементы, необходимые человеку – йод, витамины, минералы и другие. Мы это делаем уже давно, например, хлеб с хитозаном выпускаем с 2003 года. Хорошо, что сейчас это признано государством.

С другой стороны, остро стоит вопрос доступности полезного хлеба. Сегодня практически каждый супермаркет производит свой хлеб. Понятно, что им это выгодно в первую очередь с маркетинговой точки зрения – запах горячего хлеба подталкивает клиентов к покупкам. Но качество этого продукта не всегда отвечает принятым в хлебопекарной отрасли гостам и стандартам. Получается, что более качественный и полезный продукт уходит из сети, и у потребителя не остается выбора.

- Какой Вы видите миссию компании «Владхлеб»?

- Обеспечивать жителей Дальнего Востока качественной продукцией, по разумной цене и удовлетворяющей их предпочтениям. Главное, чтобы у потребителя был выбор. И работать в этом направлении «Владхлеб» планирует еще не один десяток лет!

Досье: Владхлебом бывший горхлебокомбинат стал называться в 90-х годах ХХ столетия, когда по всей стране полным ходом шла приватизация. 21 сентября 1994 года предприятие стало акционерным обществом открытого типа. «Владхлеб» ведет ежедневную работу над вырабатываемым ассортиментом – улучшаются вкусовые качества, оформление. Постоянно подбираются интересные виды сырья, разрабатываются новые изделия.Коллектив ОАО «Владхлеб» стремится сделать хлебобулочные изделия источником здоровья, продуктом, который с удовольствием бы ели люди, стремящиеся сохранить стройную фигуру и прекрасное самочувствие.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.