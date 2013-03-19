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Банкиры решили поставить на женщин
Банк запустил новый кредитный продукт - с льготной ставкой для женщин.
Как стало известно порталу «Банки.ру», «ДжиИ Мани Банк» начал предлагать необычный продукт - кредит наличными с льготной ставкой для женщин. В банке объясняют это тем, что прекрасная половина человечества более ответственна в части погашения своих долгов перед банком, чем мужчины. Не все банкиры уверены, что такой подход понравится клиентам.
В «ДжиИ Мани Банке» появился «женский» кредит - согласно спецпредложению по продукту «Потребительский кредит в наличной форме Плюс», годовая процентная ставка по кредиту для заемщика-мужчины составит 13,9%, а для женщины - уже 13,5%. На молодежь заем не рассчитан - клиенту любого пола должно быть от 30 до 59 лет.
Оформить кредит можно в офисах банка, получить - там же плюс в отделениях Почты России. В офисах максимальная сумма кредита составит миллион рублей, на почте - 100 тыс., в ряде случаев - 250 тыс. Решение о выдаче кредита, как правило, принимается минимум 60 минут. В случае необходимости проведения дополнительных проверок платежеспособности заемщика срок может быть увеличен до трех дней.
Критерии льготной категории заемщиков были отобраны банком неслучайно. «Наша статистика показывает, что наиболее ответственно к исполнению взятых на себя финансовых обязательств подходят семейные женщины в возрасте от 30 до 45 лет, имеющие одного-двух детей, - указывает директор департамента продуктов и стратегии «ДжиИ Мани Банка» Джейсон КИНГ. - Мы надеемся, что данное предложение, являющееся, на наш взгляд, лучшим на рынке при прочих равных условиях, вызовет значительный интерес у потребителей. В нашем портфеле мы видим, что уровень просрочки по кредитам у женщин в среднем на 70% меньше, чем уровень просрочки клиентов-мужчин. Тем не менее, если бы с точки зрения рисков более качественными клиентами у нас были мужчины, мы бы предложили льготную ставку им».
Спецпредложение будет действовать до конца апреля 2013 года, хотя в банке не исключают возможность того, что «женский» кредит войдет в его постоянную продуктовую линейку, просто условия по нему несколько изменятся. «Если с мая кредитные ставки на рынке пойдут вверх, мы не сможем не отреагировать на это, - комментирует Кинг. - Когда мы увидим результаты акции и проанализируем ситуацию на рынке, будет принято окончательное решение о том, будет ли кредит предложен нашим заемщикам на постоянной основе. Пока мы не видим «фундаментальных» причин для того, чтобы женщины вдруг поменяли свое поведение».
Анна ДУБРОВСКАЯ, «Banki.Ru».
Газета "Золотой рог", Владивосток.
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