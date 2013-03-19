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В Приморье женщин больше всего ценят в сфере закупок
Служба исследований HeadHunter, опросив работающих женщин в Приморском крае, выяснила, что больше всего их ценят и любят в сфере закупок. А вот на госслужбе, наоборот, женщин ценят меньше всего.
Топ-5 профессиональных сфер, где женщин ценят больше всего, выглядит следующим образом: на первом месте – закупки, на втором – страхование, далее следуют наука и образование, затем - туризм, гостиницы, рестораны, замыкают список - строительство, недвижимость. Профессиональные сферы, где женщинами дорожат меньше всего, – это государственная служба, транспорт, логистика, медицина, фармацевтика, административный персонал, информационные технологии, Интернет, телеком.
В ходе опроса также выяснилось, что для работающих женщин важнее всего уважительное отношение руководства и коллег, достойная зарплата, лояльное и человеческое отношение (возможность отпроситься по личным делам, поработать из дома и пр.).
В целом, согласно опросу, практически каждая четвертая женщина не чувствует, что ее ценят на работе. Каждая вторая женщина призналась, что чувствует уважительное отношение к себе со стороны начальника или коллег. Более половины опрошенных женщин отметили лояльное и человеческое отношение со стороны руководства: в том случае, если они приболели или им нужно отлучиться с работы, начальство всегда идет им на встречу. 9% работают в одной команде с суровым начальником, поэтому подобные послабления им непозволительны. 31% работающих женщин работодатели не дарят подарки на праздники, хотя другой трети подарки дарят на работе регулярно. Интересно, что комплименты на работе от коллег-мужчин регулярно получает половина опрошенных женщин, а 16% получают комплименты только по праздникам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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