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Tele2 определила рейтинг самых популярных смартфонов в Приморье
Средний возраст владельцев новых смартфонов среди клиентов Tele2 в России – 39 лет
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил модели смартфонов, которые чаще всего приобретали клиенты Tele2 в Приморье. Samsung возглавил общий рейтинг устройств. При этом молодежь отдает предпочтение чаще последним моделям таких именитых вендоров как Honor, Samsung, Apple, а старшее поколение – более доступным мобильным устройствам производителей Huawei, Xiaomi, BQ.
На основе технологии обезличенных «больших данных» Tele2 проанализировала популярность смартфонов, появившихся в сети оператора за период новогодних праздников 2019 года. В топ-10 в Приморье вошли: Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J2, Honor 7A, Honor 8X, Xiaomi Redmi 6A, Xiaomi Redmi Note 5, Apple iPhone 7, Apple iPhone 6, Apple iPhone 5S. Отметим, что в прошлом году топ-10 возглавляли Samsung и Honor. Популярностью начал пользоваться Xiaomi Redmi Note5.
Среди новых смартфонов, которые приобрели клиенты Tele2 в Приморье, 25% принадлежит Samsung, доля Honor составила 22%, Xiaomi – 12%, Apple – 10%. За счет высокой востребованности на российском рынке моделей среднего ценового сегмента китайские бренды активно расширяют свое присутствие. Суммарно на телефоны известных китайских вендоров – Xiaomi, Meizu, Lenovo, ZTE, Huawei и Honor – приходится 45% рынка. Жители Приморья в основном выбирают телефоны среднего ценового сегмента в диапазоне от 12000рублей.
Почти 60% смартфонов, появившихся в сети Tele2 с начала текущего года, приобрели клиенты мужского пола. Наиболее востребованными у них стали модели: Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A7, Xiaomi Mi Max3 и Xiaomi Mi 8.
Средний возраст владельцев новых смартфонов среди клиентов Tele2 в России – 39 лет. У молодежной аудитории наиболее востребована модель – Apple iPhone X.
В 2018 году среди абонентов Tele2 в Приморском крае выросла доля LTE-смартфонов, преодолев показатель в 75% от общего числа смартфонов.
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