"Всеволод Сибирцев" показал рекордные заработки на иваси

Вернувшаяся во Владивосток из длительного рейса легендарная плавбаза показала отличные производственные результаты

Более половины членов экипажа плавзавода «Всеволод Сибирцев» являются жителями центральных регионов России. В борьбе за рабочее место они составили конкуренцию местным рыбакам. Теперь устроиться на плавзавод мечтают многие, особенно после того, как последние два года заработки на этом плавзаводе стали превышать заработки на промысле минтая и сельди.

Промысел сардины набирает обороты. Иваси и скумбрия радуют не только российских потребителей вкусных и полезных консервов и пресервов. Успехи на промысле уже вывели эти путины в рыбацкий заработный топ. Это подчеркнули члены экипажа плавзавода «Всеволод Сибирцев», который пришвартовался на прошлой неделе во Владивостоке.

Вернувшаяся из длительного рейса легендарная плавбаза в очередной раз показала отличные производственные результаты. По словам капитана Юрия БЕРШАКА, в этом рейсе плавучая фабрика переработала более 37 тыс. тонн рыбы, произвела 41 млн банок консервов и 1,5 млн банок пресервов.

«Ставка на приемку и переработку сардины и скумбрии себя полностью оправдала, - рассказывает капитан. – Наличие рыбы позволяло загрузить плавзавод рыбой почти все лето и осень. Еще пять лет назад многие рыбаки считали, что выход в рейс летом - это заведомо пролетная путина. Скоротечная лососевая путина и невысокие показатели на вылове летнего минтая в Беринговом море разочаровывали рыбаков и создавали трудности судовладельцам при комплектовании экипажей. С активным промыслом сардины и скумбрии, ситуация поменялась. Стабильность уловов, малое количество штормовых суток и высокие расценки привели к тому, что на этой путине стали зарабатывать. Появился пласт матросов обработки, которые знакомы с работой на иваси, и они с удовольствием ходят в рейс».

Слова капитана подтверждает отличница рыбного труда Екатерина ЖУРАВСКАЯ. На торжественном собрании ей вручили ценный приз и грамоту. Она и ее подруги показывали трудовые рекорды, обрабатывая каждый день десятки тонн рыбы. Но, даже после сложного рейса, прекрасной половине человечества оптимизма не занимать. Их заработок - больше миллиона рублей - достойная оценка их труда.

«В море собиралась на один рейс, хотелось немного заработать, - рассказывает Екатерина. - Да, было сложно. Болели ноги, спина. Но я втянулась. Научилась работать. Быстро и качественно. Полюбила морской быт, обрела подруг. Поэтому во второй рейс шла уже с полным осознанием того, что у меня есть новая профессия, есть мое рабочее место. Отдохну и пойду в третий рейс».

Матрос Никита ИВАНОВ приехал во Владивосток из Твери еще в 2016 году. В 2018 году купил, вернувшись с рейса на «Всеволоде Сибирцеве», у себя на родине однокомнатную квартиру. В 2019 году нацелился на хороший автомобиль. По утверждению Никиты Иванова, его морской заработок в разы превышает, то что сулил ему рынок труда в Твери.

«Мне повезло, что друг уговорил меня приехать во Владивосток. Нас было трое, и мы все устроились в разные компании. Товарищи уже поменяли несколько мест работы, бегают из компании в компанию, в поисках лучшего места. Я буду работать здесь. В этом рейсе работал на мотоботе, это повышенный пай. Да, рейс долгий, но и деньги большие. При этом неоспоримое преимущество - это условия труда. Все адаптировано под береговой труд. Смена по 12 часов с перерывом на прием пищи. Друзья на других судах работают шесть через шесть. Через два месяца они вымотаны так, что мечтают поскорее вернуться на берег. У нас наоборот. Экипаж знает, что каждая новая путина это деньги, и поэтому все готовы работать в море по 9 месяцев», - говорит матрос.

«Наш мониторинг показал, что за четыре года эксплуатации «Всеволода Сибирцева» удовлетворенность условиями быта у экипажа выросла на 50%. Фактически, сегодня мы предоставляем береговые условия. У нас разнообразное меню, комфортные каюты, спортзал, сауна, храм, интернет. Этот бытовой набор оценили приезжие. До 40% экипажа - это жители Сибири и центральных регионов России», - утверждает руководитель службы персонала группы компаний «Доброфлот» Елена АНДРЕЙЧЕНКО.

Эксперты также отмечают повышенный спрос у моряков на трудоустройство на плавзаводы компании «Доброфлот». По словам руководителя информационного агентства по трудоустройству рыбаков Эдуарда СТРОКАЧА, плавзаводы постоянно пользуются повышенным спросом.

«Когда в 2016 году мы рекомендовали обратившимся к нам трудоустроиться на «Всеволод Сибирцев», многие отказывались, так как привыкли считать, что основной заработок дает промысел зимнего минтая и добыча краба. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Падающие расценки на минтай значительно уменьшили заработную плату. Люди бегают из компании в компанию, пытаясь найти большую зарплату. Но в итоге, у всех - почти одинаково, и при этом не очень много. По нашей статистике, за последние три года уровень заработков на судах типа БАТМ упал на 30%. В то время как плавзаводы дают стабильные заработки. При этом более длительные рейсы приводят к тому, что при списывании на берег у людей большая сумма денег. Это особенно актуально для приезжих, и поэтому для них это наиболее выгодный вариант. Теперь мы наблюдаем конкуренцию за рабочие места между местными рыбаками и приезжими. На мой взгляд, эта тенденция будет только нарастать, так как вакансий все меньше, а желающих все больше. И здесь будут востребованы те работники, которые даже на процессах обработки имеют квалификацию. Если говорить о промысле сардины и скумбрии, то по ряду компаний заработок больше, чем на промысле краба у отдельных предприятий. Прогнозирую, что «ивасево-скумбриевый» тренд будет только усиливаться, а компании-минтайщики вскоре начнут терять людей», - рассказывает Строкач.

Перестой у плавзавода - всего несколько месяцев. Служба персонала уже набирает тех, кто готов работать и зарабатывать нелегким морским трудом.

На фото: Компания отблагодарила ударников новыми айфонами.

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Виталий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.