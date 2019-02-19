ВСК получила положительное заключение госэкспертизы

Терминал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) получил положительное заключение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «ВСК» во внутренних морских водах и в территориальном море.

Соответствующее заключение утверждено Приказом Тихоокеанского морского управления «Росприроднадзора» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

На рассмотрение экспертной комиссии «Росприроднадзора» были представлены материалы по оценке воздействия работы терминала на региональную экосистему и обоснование мероприятий по охране окружающей среды. В соответствии с выводами экспертов, деятельность предприятия отвечает экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.

В заключении комиссии, в частности, отмечается, что анализ приведенных в рассматриваемых материалах результатов оценки воздействия на атмосферный воздух, водную среду, земельные ресурсы и геологическую среду, животный и растительный мир, водные биологические ресурсы, свидетельствует о допустимости и экологической безопасности хозяйственной деятельности предприятия. Предусмотренные технические решения и запланированные природоохранные мероприятия обеспечивают минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Действие заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, выданное ООО «Восточная стивидорная компания», установлено сроком на 5 лет.

ООО «Восточная стивидорная компания» – один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке России. Входит в группу Global Ports. ВСК работает на территории Восточного порта. Общая пропускная способность ВСК составляет 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Терминал является начальной точкой Транссибирской железнодорожной магистрали.

На фото: Рабочий процесс терминала.

Фото ВСК.



Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.