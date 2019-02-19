www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 59.9 р.
EUR: 74.91 р. 10 CNY: 97.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

ВСК получила положительное заключение госэкспертизы

19 Февраля 2019, 11:40 | Приморье

Терминал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК) получил положительное заключение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «ВСК» во внутренних морских водах и в территориальном море.

Соответствующее заключение утверждено Приказом Тихоокеанского морского управления «Росприроднадзора» Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

На рассмотрение экспертной комиссии «Росприроднадзора» были представлены материалы по оценке воздействия работы терминала на региональную экосистему и обоснование мероприятий по охране окружающей среды. В соответствии с выводами экспертов, деятельность предприятия отвечает экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.

В заключении комиссии, в частности, отмечается, что анализ приведенных в рассматриваемых материалах результатов оценки воздействия на атмосферный воздух, водную среду, земельные ресурсы и геологическую среду, животный и растительный мир, водные биологические ресурсы, свидетельствует о допустимости и экологической безопасности хозяйственной деятельности предприятия. Предусмотренные технические решения и запланированные природоохранные мероприятия обеспечивают минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Действие заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, выданное ООО «Восточная стивидорная компания», установлено сроком на 5 лет.

ООО «Восточная стивидорная компания» – один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке России. Входит в группу Global Ports. ВСК работает на территории Восточного порта. Общая пропускная способность ВСК составляет 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Терминал является начальной точкой Транссибирской железнодорожной магистрали.

На фото: Рабочий процесс терминала.

Фото ВСК.
 

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ВСК  Восточная стивидорная компания 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru