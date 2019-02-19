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В Приморье угольная пыль терпит поражение
ООО «Порт Ливадия» из собственных средств израсходовало уже более 30 миллионов рублей на экологическую безопасность
Проблема угольной пыли в Находке постепенно теряет свою актуальность. Потому что все стивидорные компании активно включились в непримиримую борьбу с ней, применяя на своих производствах широкий перечень экологических и защитных мероприятий. Не стало исключением и ООО «Порт Ливадия». Из собственных средств на эти цели оно израсходовало уже более 30 млн рублей. Для предприятия с небольшим грузооборотом это существенные затраты.
Главное преимущество «Порта Ливадии» - географическое месторасположение. Производственная площадка терминала находится на самой окраине города, вдали от жилых микрорайонов и социальных учреждений, при этом она хорошо прикрыта от города большой сопкой, играющей роль естественного заграждения.
Выполняя предписания контролирующих органов и местной власти, в качестве дополнительных мер стивидоры построили вокруг площадки открытого хранения угля забор из монолитных бетонных плит, высотой в четыре метра, и установили две водяных пушки. Стационарная работает в круглосуточном режиме, зимой покрывая штабели угля снегом, а летом - водяной пылью. Передвижная пушка используется в тех местах угольного терминала, где не достаёт стационарная. Эта установка регулярно перемещается по территории площадки, разбрызгивая воду за пределами открытых складов и по проезжей части.
- Раньше было много нареканий со стороны жителей микрорайона Астафьева и замечаний от контролирующих органов по чрезмерному пылению производственных площадок. Но в последнее время ситуация в Находке существенно изменилась в лучшую сторону. Все стивидоры что-то делают. К примеру, на нашем терминале в качестве дополнительных мероприятий недавно установлены два автоматических датчика, которые работают в круглосуточном режиме, снимая замеры концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе. Теперь мы и контролирующие органы в точности владеем уровнем экологической обстановки на производственной площадке и прилегающей территории. А это очень важно. Потому что не раз сталкивались с фальсификацией подобных данных. Кто-то, наверное, заинтересован в искусственном завышении уровня концентрации пыли и нагнетании обстановки. Сейчас такой номер уже не пройдёт. Если датчики покажут превышение допустимой нормы, скажем, во время сильного ветра, на производственной площадке сразу же будут остановлены погрузочно-разгрузочные работы, приняты другие дополнительные меры, - рассказал генеральный директор ООО «Порт Ливадия» Василий ВАСИЛЬЕВ.
Кроме того, стивидоры приобрели и установили видеокамеры, которые работают в круглосуточном режиме. Они регулярно передают информацию об экологическом состоянии на терминале в интернет. Теперь все желающие через социальные сети могут удостовериться в экологической обстановке на производственной площадке.
В ноябре прошлого года компания планировала начать строительство 12-метрового защитного экрана из специальной сетки. В России ее не изготавливают, а Китай сорвал сроки поставки на два месяца. Недавно сетка пришла в адрес терминала, и уже больше недели ведется монтаж заградительного забора вдоль фронта выгрузки вагонов и площадки временного хранения угля. Искусственный барьер поможет значительно снизить потоки ветра и пыление. В задумках стивидоров - по верху защитного экрана с помощью специальных форсунок и насосов высокого давление сделать мощную водяную завесу над территорией всей площадки.
Наравне с этим из стационарных установок штабеля угля поливаются специальным раствором бишофитом, который покрывает их слоем защитной пленки и на продолжительное время предохраняет от разноса угольной пыли ветром. Если и этих мер будет недостаточно, администрация стивидорной компании намерена воплотить ряд других задумок, возможно, новые способы погрузки угля, применение более современной спецтехники...
- Угольная пыль поднимается в основном в зимний период. В апреле, когда активизируется выпадение осадков, проблема начинает снижаться и всё лето вплоть до поздней осени она не актуальна для Находки. Общественность подняла этот вопрос своевременно, а стивидорные компании постарались мобилизовать все свои силы на борьбу с пылью. Как результат, контролирующие органы, проверяющие отмечают серьезные перемены в лучшую сторону. По крайней мере, не сравнить с тем, что было год назад. Недавно глава города Борис ГЛАДКИХ проводил рабочее совещание с руководителями стивидорных компаний Находкинского округа, где последние отчитались о проделанной в прошлом году работе по увеличению экологической безопасности. Подводя итог разговору, он отметил, что все угольные компании поработали в этом плане хорошо, но подчеркнул, что на достигнутом оставаться не следует. «Мы сами это понимаем. Да и контролирующие органы не позволяют расслабляться, которые бывают на терминалах с проверками чуть ли не каждую неделю», - подытожил Василий Васильевич.
На фото: Вид сверху на терминал «Порт Ливадия».
Фото автора
Владимир ПАНТЮХОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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