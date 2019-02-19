ЖК "Фрегат-2": старт продаж нового дома! Выбор стал еще больше!

Во Владивостоке в новом доме жилого комплекса проектом предусмотрены просторные трехкомнатные квартиры

Растущий спрос на современное и комфортное жилье позволил ООО «Жилкапинвест» начать в конце 2018 года строительство очередного дома жилого комплекса «Фрегат-2». С 1 февраля квартиры в новом доме доступны для всех, кто задумывается об улучшении жилищных условий. Покупатели жилья в корпусе №10 могут выбрать как хорошо зарекомендовавшие себя по предыдущим домам планировки, так и новые решения, с уникальными для Владивостока просторными кухнями до 25 кв. м.

Всего за несколько лет в районе улиц Нейбута и Ватутина во Владивостоке появился микрорайон из нескольких высотных домов. Строящийся сейчас корпус №10 станет уже пятым объектом ЖК «Фрегат-2» и ознаменует собой новый этап проекта: впервые покупателям предлагаются трехкомнатные квартиры с кухней 25 кв. м и двумя санузлами. Кроме того, часть квартир имеет эркеры, что делает их планировку еще более функциональной и увеличивает количество поступающего в помещение солнечного света. Вообще, инсоляции в новом проекте уделено особое внимание: все квартиры на этажах выше третьего будут иметь низкие подоконники.

Помимо просторных 3-комнатных квартир площадью 87 кв.м., в новом доме доступны популярные у покупателей двухкомнатные (50-61 кв.м.) с кухнями от 15 кв.м и однокомнатные (38-42 кв.м.) квартиры, а также студии (24,8-29,6 кв.м.). Добавим, что часть студий и двухкомнатных квартир будут передаваться с готовой отделкой класса «комфорт», так что у покупателей будет редкая для Владивостока (но привычная для ЖК «Фрегат-2») возможность приобрести полностью готовое для проживания жилье. Образцы таких квартир с качественной отделкой клиенты могут увидеть на демонстрационном этаже в уже построенном корпусе №3 ЖК «Фрегат-2».

По заведенной традиции, новый корпус №10 строится быстрыми темпами – несколько жилых этажей и техническое подполье уже готовы. 25-этажный 260-квартирный монолитно-кирпичный дом предполагается сдать в эксплуатацию уже в IV квартале следующего, 2020 года. Причем для тех, кто готов приобрести квартиру прямо сейчас, застройщик (ООО «Жилкапинвест») готов предложить беспроцентную рассрочку до 25 декабря 2019 года! Строительство всех домов ЖК «Фрегат-2» аккредитовано в крупнейших банках России, что позволяет купить жилье с использованием ипотеки. А гибкая система скидок, ориентированных на разные категории покупателей, позволяет заметно сэкономить при покупке понравившейся квартиры.

Добавим, что в остальных – готовых и строящихся – домах ЖК «Фрегат-2» покупателям также предлагаются самые разные варианты решения «квартирного вопроса». Это и классические одно- и двухкомнатные квартиры, и квартиры с большими кухнями (20 кв.м.), так называемые «евродвушки» и «евротрешки». Планировки учитывают потребности семей разного возраста и достатка.

Напомним, что компания «Жилкапинвест» работает на строительном рынке Приморья с 2004 года. Сейчас она воплощает в жизнь один из самых крупных проектов комплексной жилой застройки во Владивостоке – ЖК «Фрегат» и «Фрегат-2», квартиры в которых пользуются высоким спросом у покупателей. Опыт и стабильное финансовое положение позволяют компании» параллельно вести работы сразу на нескольких объектах. Всего в рамках проекта «Фрегат-2» планируется возвести 9 домов (или более 2,5 тыс. квартир), причем проектные и планировочные решения в каждом из них индивидуальны: сотрудники компании всегда прислушиваются к пожеланиям дольщиков и стараются учитывать их в будущих проектах.

Помочь подобрать квартиру в ЖК «Фрегат-2» с учетом Ваших предпочтений и возможностей всегда готовы сотрудники отдела продаж ООО «Жилкапинвест», который находится по адресу: ул. Ватутина, 4в, офис 9. Телефон: (423)202-54-30. Реклама.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.