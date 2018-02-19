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Еще умнее: 4 совета, как прокачать свой смартфон
Современные смартфоны поражают своей функциональностью - один небольшой гаджет с легкостью заменяет десяток приборов и делает нашу жизнь удобнее каждый день. Но даже их возможности не безграничны! Хорошо, что любую модель можно дополнить аксессуарами и открыть для себя новые грани использования смартфона. А еще воспользоваться выгодным предложением в офисах «Билайн» и приобрести сразу весь необходимый набор по очень привлекательным ценам!
В каких жизненных ситуациях аксессуары могут оказаться совершенно необходимыми?
1. Поездки и перелеты
Проводите много времени в городском транспорте или в самолетах? Тогда можно с уверенностью сказать, что плеер смартфона - ваш верный спутник! Любимые песни помогают настроиться на нужный лад, создают настроение и просто приносят удовольствие. Можно заранее составлять свои плейлисты, слушать во время занятий онлайн-стрим или даже радио. А может, вы предпочитаете аудиокниги? Отличный вариант для тех, кто хочет совмещать приятное с полезным!
Стильные и удобные наушники - вот что нужно, чтобы получить максимальное удовольствие от прослушивания треков. Подберите именно ту модель, которая обеспечит вам максимальный комфорт!
2. Путешествия
Что может быть лучше, чем открывать для себя новые места? Удивительные пейзажи, приятные знакомства, экзотическая еда - запечатлеть все это вам поможет смартфон. Однако меньше всего в поездках хочется постоянно зависеть от уровня заряда батареи и тратить время на поиски розетки. Да и севший не вовремя телефон - это так досадно!
Забудьте об этой проблеме с power bank’ом! Одного компактного устройства хватит на пару подзарядок на ходу, а значит, ни один удачный кадр не будет упущен.
3. Встречи с друзьями и близкими
Как бы продвинуты ни были соцсети, ничто не заменит живого общения. Где еще услышишь столько интересных историй, если не на семейном ужине! А танцы с друзьями - отличный способ отвлечься от повседневных проблем и почувствовать свободу. Но и про совместные фотографии забывать не нужно!
А чтобы каждый снимок получался удачным, возьмите с собой монопод. Больше никаких смазанных и обрезанных кадров в памяти смартфона!
4. Активный отдых
Без смартфона не обойтись ни в походе, ни на тренировке. Правда, случайно уронить его будет обидно, а постоянно переживать за сохранность экрана и отвлекаться от занятий не хочется.
Удобный спортивный чехол станет настоящей находкой для тех, кто не хочет, чтобы смартфон ограничивал свободу движений.
А чтобы обеспечить устройству максимальную защиту, наклейте на экран защитное стекло - теперь ему будут нипочем случайные падения!
Воспользуйтесь нашими советами и комбинируйте аксессуары, чтобы прокачать свой смартфон. Любой из них вы можете найти в офисе «Билайн» в шаговой доступности и приобрести со скидкой до 50%*. Чем больше аксессуаров - тем больше скидка!
* Организатор акции - ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция проводится с 11.12.2017 по 28.02.2018 года на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь). В акции участвует только категория «Аксессуары». Максимальная скидка действует на минимальный по стоимости аксессуар. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учетом НДС. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru. Акция доступна для новых клиентов: физических, юридических лиц и ИП в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн». Реклама
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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